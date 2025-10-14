ΙΕΑ: Βλέπει ρεκόρ υπερπροσφοράς πετρελαίου το 2026

Το πλεόνασμα αυξάνεται καθώς η αύξηση της ζήτησης στην Κίνα και σε άλλους σημαντικούς καταναλωτές επιβραδύνεται

Το ρεκόρ υπερπροσφοράς πετρελαίου θα είναι μεγαλύτερο από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως και το περίσσευμα έχει ήδη αρχίσει να συσσωρεύεται σε δεξαμενόπλοια, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΙΕΑ).

Όπως αναφέρεται στην τελευταία της μηνιαία έκθεση, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα υπερβεί τη ζήτηση κατά σχεδόν 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το επόμενο έτος, μια άνευ προηγουμένου πλεονάζουσα προσφορά σε ετήσια βάση. Το προβλεπόμενο πλεόνασμα είναι αυξημένο κατά περίπου 18% σε σχέση με την εκτίμηση του προηγούμενου μήνα, καθώς η συμμαχία OPEC+ συνεχίζει την παραγωγή και οι προοπτικές για την παραγωγή των ανταγωνιστών της ομάδας το 2026 είναι ανοδικές.

«Kαθώς σημαντικές ποσότητες αργού πετρελαίου μεταφέρονται από τη θάλασσα στις μεγάλες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, τα αποθέματα αργού πετρελαίου φαίνεται ότι θα αυξηθούν», αναφέρεται στην ανακοίνωση του οργανισμού με έδρα το Παρίσι για τις μεγάλες οικονομίες. Εξάλλου, η ΙΕΑ αναθεώρησε ελαφρώς πτωτικά τις εκτιμήσεις για την αύξηση της κατανάλωσης για το τρέχον έτος και αύξησε τις εκτιμήσεις για την προσφορά εκτός ΟΠΕΚ για το τρέχον και το επόμενο έτος.

Το πλεόνασμα αυξάνεται καθώς η αύξηση της ζήτησης στην Κίνα και σε άλλους σημαντικούς καταναλωτές επιβραδύνεται, ενώ η συμμαχία ΟPEC+ συνεχίζει την αύξηση της παραγωγής και οι ανταγωνιστές της ομάδας στην Αμερική συνεχίζουν να επεκτείνονται ραγδαία.

Η τιμή του αργού

Εταιρείες της Wall Street, όπως η Goldman Sachs Group Inc. και η JPMorgan Chase & Co., προβλέπουν περαιτέρω απώλειες στην τιμή του αργού που σήμερα κυμαίνεται κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι, η αγορά έχει μέχρι στιγμής γλιτώσει από την κατάρρευση που ορισμένοι ανέμεναν όταν η Σαουδική Αραβία και οι εταίροι της άρχισαν να ανοίγουν τις κάνουλες νωρίτερα φέτος.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος της υπερβάλλουσας προσφοράς ήταν υπό μορφή υγρού φυσικού αερίου, το οποίο χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή πετροχημικών, και όχι υπό μορφή αργού πετρελαίου, σύμφωνα με την IEA.

Η αγορά αυτών και άλλων πετρελαϊκών προϊόντων ενδέχεται να ενισχυθεί στο μέλλον από την απώλεια προμηθειών από τη Ρωσία, τους επικείμενους περιορισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρήση ρωσικών πρώτων υλών και τα πρόσφατα κλεισίματα διυλιστηρίων, πρόσθεσε ο οργανισμός.

Η ζήτηση και η προσφορά

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα αυξηθεί κατά μόλις 700.000 βαρέλια την ημέρα φέτος και το επόμενο έτος, πολύ κάτω από την τάση των τελευταίων ετών, καθώς οι εμπορικοί δασμοί βαραίνουν το μακροοικονομικό κλίμα και η στροφή προς τα ηλεκτρικά οχήματα επιταχύνεται.

Ταυτόχρονα, οι προμήθειες από χώρες εκτός του Οργανισμού Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και των εταίρων του θα αυξηθούν κατά περίπου το διπλάσιο, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία, τον Καναδά, τη Γουιάνα και την Αργεντινή. Οι προμήθειες εκτός OPEC+ θα αυξηθούν κατά 1,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το επόμενο έτος, περίπου 200.000 βαρέλια την ημέρα παραπάνω από την εκτίμηση του ΔΟΕ τον περασμένο μήνα.

Οι βασικές χώρες του OPEC+ συνεχίζουν να αυξάνουν την παραγωγή, σε μια προφανή προσπάθεια να ανακτήσουν το μερίδιό τους στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου. Η παραγωγή της συμμαχίας αυξήθηκε κατά σχεδόν 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα τον Σεπτέμβριο, καθώς η Σαουδική Αραβία ηγήθηκε των μελών στην ολοκλήρωση της επανεκκίνησης της πρώτης δόσης εφοδιασμού, σύμφωνα με την IEA.

Η εκτίμηση της IEA για την υπερπροσφορά το 2026 θα είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ σε ένα έτος, ενώ μόνο κατά τη διάρκεια ορισμένων μηνών στο αποκορύφωμα της πανδημίας Covid το 2020 ήταν μεγαλύτερη η υπερπροσφορά.