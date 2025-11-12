ΙΕΑ: Η κατανάλωση πετρελαίου θα αυξάνεται μέχρι το 2050

Οι τελευταίες προβλέψεις της IEA ευθυγραμμίζονται με την τάση που επικρατεί σε ολόκληρο τον ενεργειακό κλάδο.

H παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου θα συνεχίζει να αυξάνεται μέχρι τα μέσα του αιώνα, εκτιμά τώρα η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA), αναθεωρώντας την πρόβλεψή της για την κορύφωση της ζήτησης ορυκτών καυσίμων.

Και στα τρία σενάρια που εξέτασε πέρυσι η IEA, η ζήτηση πετρελαίου αναμενόταν να σταθεροποιηθεί ή να μειωθεί αυτή τη δεκαετία. Ωστόσο, η τελευταία έκθεση του οργανισμού επανεισάγει ένα «Σενάριο Τρεχουσών Πολιτικών» στο οποίο η κατανάλωση αυξάνεται κατά 13% έως το 2050. Αυτές οι εκτιμήσεις στηρίζονται σε έναν πιο αργό ρυθμό υιοθέτησης των ηλεκτρικών οχημάτων.

Η αναθεώρηση των εκτιμήσεων της IEA έρχεται σε μια εποχή που ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει τα ορυκτά καύσιμα και επιτίθεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η IEA, που εδρεύει στο Παρίσι, ιδρύθηκε μετά το πετρελαϊκό σοκ του 1973. Οι εκτιμήσεις της χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς από κυβερνήσεις και ενεργειακές εταιρείες σε όλο τον κόσμο για τον σχεδιασμό των πολιτικών και των επενδύσεών τους.

Η ανάλυση του οργανισμού δημοσιεύεται καθώς οι σύνεδροι συγκεντρώνονται στη Βραζιλία αυτή την εβδομάδα για τις συνομιλίες για το κλίμα υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, γνωστές ως COP30.

Πρόκειται για μια ακόμη αλλαγή στάσης για τον οργανισμό, ο οποίος τον Σεπτέμβριο δήλωσε ότι δισεκατομμύρια δολάρια πρέπει να επενδυθούν σε νέες προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στο παρελθόν, η IEA είχε δεχθεί πυρά επειδή δήλωσε ότι αυτού του είδους οι επενδύσεις ήταν ασύμβατες με τους στόχους για το κλίμα. Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες έχουν επιτεθεί στον οργανισμό και έχουν επιδιώξει να μειώσουν τη χρηματοδότησή του.

Οι τελευταίες προβλέψεις της IEA ευθυγραμμίζονται με την τάση που επικρατεί σε ολόκληρο τον ενεργειακό κλάδο. Τον Σεπτέμβριο, η BP αναθεώρησε τις προβλέψεις ότι η κατανάλωση πετρελαίου θα μπορούσε να κορυφώσει ήδη από φέτος.

Στο «Σενάριο Τρεχουσών Πολιτικών» της IEA, η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου αυξάνεται από περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε 113 εκατομμύρια το 2050, καθώς το μερίδιο των ηλεκτρικών οχημάτων στις συνολικές παγκόσμιες πωλήσεις αυτοκινήτων σταθεροποιείται σε γενικές γραμμές μετά το 2035. Το σενάριο αυτό προβλέπει επιβάρυνση της ανάπτυξης της αιολικής και ηλιακής ενέργειας και μια ισχυρότερη πορεία για το φυσικό αέριο.

Στο πλαίσιο του σεναρίου, «η υψηλότερη ζήτηση απορροφά ταχύτερα τυχόν πλεονάζουσα προσφορά πετρελαίου και LNG», ενισχύοντας τις τιμές του πετρελαίου περίπου στα 90 δολάρια το βαρέλι το 2035. Η κάλυψη της ζήτησης θα απαιτήσει περίπου 25 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από νέα έργα και προμήθειες από παραγωγούς που υπόκεινται επί του παρόντος σε κυρώσεις, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Αυτό το σενάριο για τη ζήτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου αποτελεί μία ακόμα ένδειξη ότι ο δρόμος προς το μηδενικό καθαρό αποτύπωμα μέχρι τα μέσα της δεκαετίας θα είναι πιο δύσκολος από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, με επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η παγκόσμια θερμοκρασία θα αυξηθεί σχεδόν κατά 3°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα μέχρι το τέλος του αιώνα στο σενάριο αυτό.

Το «Σενάριο Τρεχουσών Πολιτικών» ευθυγραμμίζεται περισσότερο με τις απόψεις του ΟΠΕΚ, ο οποίος προβλέπει ότι η ζήτηση για το πετρέλαιο θα συνεχίσει να αυξάνεται έως το 2050.

Ακόμα και στο λιγότερο αισιόδοξο για την αγορά πετρελαίου σενάριο της IEA, το STEPS, η κορύφωση της ζήτησης πετρελαίου προβλέπεται τώρα λίγο αργότερα, φτάνοντας «γύρω στο 2030», αντί για πριν από το τέλος αυτής της δεκαετίας που προβλεπόταν στην περσινή ανάλυση. Το σενάριο αυτό προβλέπει ότι η κατανάλωση πετρελαίου θα φτάσει κατά μέσο όρο τα 96,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2050, αυξημένη από την προηγούμενη εκτίμηση των 93,1 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα.