Η Γαλλία βυθίζεται για ακόμη μια φορά στη δίνη πολιτικής κρίσης.

Έπεσε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαιρού στη Γαλλία, αφού δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση.

Με 194 ψήφους υπέρ, έναντι 364 κατά, η κυβέρνηση Μπαϊρού καταψηφίστηκε και η Γαλλία βυθίζεται για ακόμη μια φορά στη δίνη πολιτικής κρίσης.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στο περιβάλλον του, ο Μπαϊρού σκοπεύει να υποβάλει την παραίτησή του αύριο το πρωί.

Ο Μακρόν θα αναζητήσει νέο πρωθυπουργό θέλοντας να αποφύγει τις πρόωρες εκλογές.

Τι υποστήριξε νωρίτερα ο Μπαϊρού

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Μπαϊρού μίλησε για μια «δοκιμασία αλήθειας» για την κατεπείγουσα ανάγκη μείωσης του δημόσιου χρέους, στην ομιλία του.

«Αυτή τη δοκιμασία αλήθειας ως επικεφαλής της κυβέρνησης (…) είναι κάτι που ήθελα», δήλωσε ο Μπαϊρού ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης, υποστηρίζοντας ότι η επιβίωση της χώρας «διακυβεύεται» λόγω της «υπερχρέωσής» της (114% του ΑΕΠ).

«Η χώρα μας εργάζεται, νομίζει ότι γίνεται πλουσιότερη και κάθε χρόνο γίνεται φτωχότερη. Είναι μια σιωπηλή, υπόγεια, αόρατη και ανυπόφορη αιμορραγία», είπε στην ομιλία που διακόπηκε από ύβρεις που ξεστόστιμαν βουλευτές από κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Έχετε τη δύναμη να ανατρέψετε την κυβέρνηση, αλλά δεν έχετε τη δύναμη να διαγράψετε την πραγματικότητα», προειδοποίησε ο Μπαϊρού, συγκρίνοντας την «υποταγή στο χρέος» με την «υποταγή στη στρατιωτική βία», στερώντας από τους ανθρώπους τις ελευθερίες τους.

«Σας μιλώ παίρνοντας στην κυριολεξία τις αρχές μας, αρχές που ορίζονται στο Αρθρο 27 του Συντάγματος: «Το δικαίωμα ψήφου των μελών του Κοινοβουλίου είναι προσωπικό»», δήλωσε ο Μπαϊρού. «Αυτό σημαίνει ότι, επί της αρχής, συνθήματα δεν έχουν θέση εδώ. Αυτό που έχει θέση εδώ είναι η προσωπική συνείδηση κάθε μέλους του κοινοβουλίου του έθνους», τόνισε ο Μπαϊρού.

Το γαλλικό σοσιαλιστικό κόμμα δήλωσε έτοιμο να κυβερνήσει αν ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν τους το ζητήσει, δήλωσε ο Μπορίς Βαλό, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Λεπέν: «Οι πρόωρες εκλογές δεν είναι επιλογή αλλά υποχρέωση»

Από την πλευρά της η Η πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Μαρίν Λεπέν κάλεσε τον Εμανουέλ Μακρόν να παραιτηθεί, σημειώνοντας, ότι οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές «δεν είναι επιλογή αλλά υποχρέωση» για τον Μακρόν.

Η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού, τέταρτου πρωθυπουργού που διόρισε ο Εμανουέλ Μακρόν μετά την επανεκλογή του το 2022 και δεύτερου από τότε που διέλυσε την Εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο 2024, θα πέσει. Και η Γαλλία, η οποία λυγίζει κάθε μέρα και λίγο περισσότερο κάτω από το βάρος του δημόσιου χρέους της, θα βυθιστεί στην πολιτική κρίση, με τα κόμματα να έχουν βγάλει τα μαχαίρια με στόχο τις επόμενες προεδρικές εκλογές του 2027.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα βρεθεί αντιμέτωπος με την πρόκληση να ορίσει τρίτο πρωθυπουργό μέσα σε ένα χρόνο, και πέμπτο από την έναρξη της δεύτερης θητείας του το 2022.