Η S&P υποβάθμισε αιφνιδιαστικά τη Γαλλία - Η πολιτική αστάθεια θέτει σε κίνδυνο την οικονομία

Η S&P Global υποβάθμισε την αξιολόγηση της Γαλλίας. Η αξιολόγηση υποβαθμίστηκε κατά μία βαθμίδα την Παρασκευή σε μια απροσδόκητη ενημέρωση για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, προειδοποιώντας ότι η πολιτική αστάθεια θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες της κυβέρνησης να ανακάμψει τα οικονομικά της.

Οι οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σπάνια υποβαθμίζουν την πιστοληπτική ικανότητα εκτός των ρυθμιζόμενων χρονοδιαγραμμάτων για ενημερώσεις, αλλά η S&P δήλωσε ότι η υποβάθμιση της Γαλλίας σε A+/A-1' από 'AA-/A-1+' ήταν δικαιολογημένη μετά από μια εβδομάδα υψηλής έντασης κατά την οποία ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνου δεσμεύτηκε να αναστείλει μια εξαιρετικά αντιδημοφιλή μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2023 και αντιμετώπισε δύο ψήφους μομφής.

«Αναμένουμε ότι η πολιτική αβεβαιότητα θα επηρεάσει τη γαλλική οικονομία, επιβαρύνοντας την επενδυτική δραστηριότητα και την ιδιωτική κατανάλωση και, ως εκ τούτου, την οικονομική ανάπτυξη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Ο Λεκόρνου επέζησε των δύο ψηφοφοριών μομφής στο κοινοβούλιο την Πέμπτη, αλλά η αναστολή για την κυβέρνησή του, η οποία κυβέρνησε εδώ και μέρες, ήρθε με το τίμημα της θυσίας της χαρακτηριστικής μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, προκειμένου να κερδίσει την υποστήριξη των Σοσιαλιστών βουλευτών.



Οποιαδήποτε ανάπαυλα θα αποδειχθεί βραχύβια, καθώς ο προϋπολογισμός του Λεκόρνου για το 2026, τον οποίο παρουσίασε επίσης αυτή την εβδομάδα, αντιμετωπίζει δυσκολίες στο διασπασμένο κοινοβούλιο της Γαλλίας όταν ξεκινήσει η αναθεώρηση του νομοσχεδίου τη Δευτέρα.

Αντιδρώντας στην υποβάθμιση, ο υπουργός Οικονομικών Ρόλαντ Λεσκίρ δήλωσε ότι είναι πλέον «συλλογική ευθύνη της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου» να ψηφίσουν έναν προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους, διασφαλίζοντας ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα βρίσκεται σε τροχιά προς το ανώτατο όριο του 3% του ΑΕΠ που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2029.

Σύμφωνα με την S&P, η ψήφιση ενός προϋπολογισμού μέχρι το τέλος του έτους θα βοηθούσε να δοθεί μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το πώς η Γαλλία θα διαχειριστεί το αυξανόμενο χρέος της, το οποίο, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα ανέλθει στο 121% του ΑΕΠ έως το 2028 έναντι 112% του ΑΕΠ στα τέλη του 2024.

«Παρ' όλα αυτά, κατά την άποψή μας, η αβεβαιότητα για τα δημόσια οικονομικά παραμένει αυξημένη ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027», ανέφερε η S&P.

Ο οργανισμός αναθεώρησε τις προοπτικές της χώρας από «αρνητικές», λέγοντας ότι οι «σταθερές» προοπτικές εξισορροπούν την αύξηση του δημόσιου χρέους και την ασθενή πολιτική συναίνεση σχετικά με τον ρυθμό της δημοσιονομικής εξυγίανσης έναντι των πιστωτικών πλεονεκτημάτων της Γαλλίας.