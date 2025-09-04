Reuters: ΗΠΑ - Ιαπωνία κοντά σε συμφωνία για μείωση δασμών στα αυτοκίνητα

Η συμφωνία προβλέπει ότι ο δασμολογικός συντελεστής για τα ιαπωνικά αυτοκίνητα θα μειωθεί από το 27,5% στο 15%

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία βρίσκονται στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων για τη μείωση των δασμών στις εισαγωγές ιαπωνικών αυτοκινήτων, με εφαρμογή εντός 10-14 ημερών από την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή που μίλησε στο Reuters.

Η συμφωνία προβλέπει ότι ο δασμολογικός συντελεστής για τα ιαπωνικά αυτοκίνητα θα μειωθεί από το 27,5% στο 15%, με την αλλαγή να αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος του μήνα. Η ίδια πηγή, που θέλησε να παραμείνει ανώνυμη λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα του ζητήματος, διευκρίνισε ότι η ακριβής ημερομηνία εφαρμογής θα οριστεί τελικά στο εκτελεστικό διάταγμα.

Η τελική απόφαση για το χρονοδιάγραμμα θα ληφθεί προσωπικά από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ προς το παρόν η αμερικανική πρεσβεία στο Τόκιο δεν έχει σχολιάσει επίσημα τις εξελίξεις.