Αυξημένα κατά 4,1% τα καινούρια αυτοκίνητα το 11μηνο

Μείωση 0,1% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον Νοέμβριο εφέτος, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 19.124 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 19.134 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (αύξηση 1,8% είχε παρουσιαστεί τον Νοέμβριο 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 11.418 έναντι 11.506 που κυκλοφόρησαν τον Νοέμβριο 2024, παρουσιάζοντας μείωση 0,8%.

Το 11μηνο, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 239.795 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 228.981 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 4,7% (αύξηση 2,9% είχε σημειωθεί το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 144.605 έναντι 138.962 που κυκλοφόρησαν το 11μηνο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 4,1%.

Παράλληλα, τον Νοέμβριο κυκλοφόρησαν 4.554 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 4.931 τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 7,6% (μείωση 2,1% είχε σημειωθεί τον Νοέμβριο 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 4.384 έναντι 4.667 που κυκλοφόρησαν τον Νοέμβριο 2024, παρουσιάζοντας μείωση 6,1%.

Το 11μηνο, κυκλοφόρησαν 80.242 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 78.620 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 2,1% (αύξηση 17,6% είχε σημειωθεί το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023). Οι καινούργιες ανέρχονται σε 76.857 έναντι 74.813 που κυκλοφόρησαν το 11μηνο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 2,7%.