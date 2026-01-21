ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 40 ευρώ η νέα τιμή-στόχος από την Piraeus Securities - Σε 32% το περιθώριο ανόδου

Σε σημαντική αναβάθμιση της επενδυτικής της άποψης για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά η Piraeus Securities, αυξάνοντας την τιμή-στόχο της μετοχής στα 40 ευρώ από 31 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας σύσταση Outperform. Με βάση την τελευταία τιμή κλεισίματος των 30,28 ευρώ στις 20 Ιανουαρίου 2026, το περιθώριο ανόδου διαμορφώνεται στο 32%.

Η αναθεώρηση προκύπτει από την επικαιροποίηση του μοντέλου αποτίμησης sum-of-the-parts (SOTP) και βασίζεται σε τρεις άξονες: την αναβάθμιση της δραστηριότητας κατασκευών λόγω ισχυρού ανεκτέλεστου και βελτιωμένων εκτιμήσεων κερδοφορίας, την υψηλότερη αποτίμηση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων με αιχμή την Εγνατία Οδό, καθώς και την κατάργηση του 10% discount που εφαρμοζόταν στο παρελθόν για τη συμμετοχή, το οποίο πλέον δεν δικαιολογείται λόγω της αυξημένης ορατότητας των ταμειακών ροών.

Ο βασικός μοχλός αξίας για τον όμιλο είναι οι παραχωρήσεις, με τη συνολική αποτίμηση του χαρτοφυλακίου να φτάνει τα 3 δισ. ευρώ, ενώ τα οδικά έργα αποτιμώνται σε 2,4 δισ. ευρώ. Κεντρικό ρόλο κατέχει η Εγνατία Οδός, μετά την ολοκλήρωσή της στα τέλη Δεκεμβρίου 2025 και την έναρξη της 35ετούς περιόδου παραχώρησης. Η Piraeus Securities αποτιμά τη συμμετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (90%) περίπου στο 1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ότι οι διανομές προς τους μετόχους προβλέπεται να ξεκινήσουν από το 2031 και να ενισχυθούν σημαντικά στη συνέχεια. Η Αττική Οδός αποτιμάται στα 0,96 δισ. ευρώ για το 90% της συμμετοχής, με την ανάλυση να βασίζεται στις προβλεπόμενες μελλοντικές διανομές έως τη λήξη της παραχώρησης το 2049. Οι παραχωρήσεις Νέα και Κεντρική Οδός αποτιμώνται συνολικά στα 334 εκατ. ευρώ, ενώ στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης δεν αποδίδεται ακόμη αξία, αφήνοντας πρόσθετο ανοδικό περιθώριο.

Ο κατασκευαστικός βραχίονας ΤΕΡΝΑ αποτιμάται στα 1,1 δισ. ευρώ, με ανεκτέλεστο που διαμορφώνεται σε 9,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 6,8 δισ. ευρώ είναι υπογεγραμμένα. Η Piraeus Securities εκτιμά ότι ο όμιλος βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να απορροφήσει μεγάλο μέρος των νέων έργων υποδομών που αναμένεται να δημοπρατηθούν στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, ενώ αναγνωρίζει και περιφερειακές ευκαιρίες ανάπτυξης, κυρίως στη Ρουμανία.

Σημαντική προστιθέμενη αξία προέρχεται και από τη νέα κοινή επιχείρηση στην ενέργεια με τη Motor Oil, με την απόδοση της συμβατικής ενέργειας να αποτιμάται στα 574 εκατ. ευρώ. Το νέο joint venture 50/50 θα λειτουργεί ως καθετοποιημένος παίκτης με ισχυρή παρουσία στην ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο και στο retail ρεύματος, με ολοκλήρωση της συναλλαγής στις αρχές του 2026, υπό την αίρεση των εγκρίσεων.

Σε επίπεδο μητρικής, η Piraeus Securities προβλέπει ισχυρές και προβλέψιμες ταμειακές ροές για την περίοδο 2026-2031, με τις παραχωρήσεις να αποτελούν τον κύριο μοχλό ενίσχυσης των εισροών. Η πολιτική μερισμάτων εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να ισορροπεί μεταξύ διανομών και επενδύσεων, με ετήσια αύξηση περίπου 10%, διατηρώντας ισχυρή ρευστότητα για νέες πρωτοβουλίες. Η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παραμένει ένα από τα πλέον ελκυστικά επενδυτικά stories στον ευρωπαϊκό κλάδο υποδομών, με την αυξημένη ορατότητα στα έσοδα και στις ταμειακές ροές να δικαιολογεί την αναβάθμιση της αποτίμησης και τη σημαντική αύξηση της τιμής-στόχου.