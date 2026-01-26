Eurobank Equities: Ο ανταγωνισμός δεν «λυγίζει» τα περιθώρια της Jumbo - Τιμωρητική η αποτίμηση

Τις πρόσφατες ανησυχίες για την εντεινόμενη ανταγωνιστική πίεση που δέχεται η Jumbo από την discounter εταιρεία Action στη Ρουμανία και από την αυξανόμενη διαφάνεια στις τιμές αναλύει η Eurobank Equities. Οι αναλυτές τονίζουν μεταξύ άλλων ότι ο όμιλος έχει επανειλημμένως διαψεύσει αντίστοιχους φόβους στο παρελθόν, διατηρώντας μικτά περιθώρια κέρδους άνω του 51,5% από το 2016 και άνω του 55% από το 2021. Διατηρούν έτσι, την τιμή-στόχο της μετοχής αμετάβλητη στα 33,4 ευρώ.

Ειδικότερα, αναλύοντας τους βασικούς πυλώνες που στηρίζουν τα περιθώρια κέρδους της εταιρείας, αναφέρουν ότι περίπου 5% της ανόδου του περιθωρίου EBIT είναι διαρθρωτικού χαρακτήρα, αποτέλεσμα της σταθερής στροφής προς κατηγορίες προϊόντων υψηλότερου περιθωρίου (είδη σπιτιού και εποχικά), μιας πιο κλιμακούμενης λειτουργικής πλατφόρμας και της αυξημένης συμμετοχής ιδιόκτητων καταστημάτων (περίπου 70%), που επιτρέπει στην εταιρεία να εσωτερικεύει οικονομικά οφέλη, τα οποία παλαιότερα κατευθύνονταν σε ιδιοκτήτες ακινήτων. Οι κυκλικοί παράγοντες -κυρίως οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα ναύλα- εξακολουθούν να επηρεάζουν τα αποτελέσματα, όμως πλέον προκαλούν διακυμάνσεις γύρω από μια υψηλότερη «βάση» (περίπου 31%) και όχι επανακαθορισμό του κατώτατου ορίου.

Οι αναλυτές της χρηματιστηριακής, προκειμένου να δοκιμάσουν το αφήγημα του εντεινόμενου ανταγωνισμού, πραγματοποίησαν μία έρευνα τιμών στη Ρουμανία, δημιουργώντας ένα «καλάθι» προϊόντων (παιχνίδια, είδη σπιτιού, γραφική ύλη και εποχικά) με τις αντίστοιχες τιμές από τα e-shops της Action και της Jumbo στη Ρουμανία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η Action είναι πράγματι φθηνότερη σε ορισμένα ιδιαίτερα προβεβλημένα βασικά προϊόντα και συνδυαστικές προτάσεις, ωστόσο η Jumbo εμφανίζεται φθηνότερη σε αρκετές άλλες περιπτώσεις, με σημαντικό μέρος του καλαθιού να διαμορφώνεται σε παρόμοια επίπεδα τιμών. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι μεγαλύτερες αποκλίσεις τιμών εντοπίζονται κυρίως σε περιπτώσεις χαμηλότερης ποιότητας αντιστοίχισης, γεγονός που παραπέμπει περισσότερο σε διαφορές προδιαγραφών ή συσκευασίας και λιγότερο σε επιθετική τιμολογιακή πολιτική. Συνολικά, τα δεδομένα υποδηλώνουν μία επιλεκτική πίεση και όχι μια γενικευμένη αναπροσαρμογή τιμών. Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τη Eurobank Equities, δεν υπονομεύεται το συνολικό μοντέλο μικτού περιθωρίου της Jumbo.

Ετσι, οι αναλυτές διαβλέπουν αύξηση του μικτού περιθωρίου κατά 30 μ.β. το 2026, ακολουθούμενη από συρρίκνωση 90 και 70 μ.β. το 2027 και το 2028 αντίστοιχα. Ακόμη και έτσι, τα μικτά περιθώρια εκτιμάται ότι θα παραμείνουν άνω του 54%. Αυτό μεταφράζεται σε περιθώριο EBIT 33% το 2026 (κατά 10 μ.β. υψηλότερο) και 32,2% το 2027 (πτώση 1 π.μ.), με αντίστοιχη αύξηση EBIT κατά 7% το 2026 και 3% το 2027.

Υπερβολικά αυστηρή η αποτίμηση

Σύμφωνα πάντοτε με τη Eurobank Equities, στα τρέχοντα επίπεδα τιμών, η Jumbo διαπραγματεύεται με αποτίμηση κάτω από 6,5 φορές επί του δείκτη EV/EBITDA των επόμενων 12 μηνών και περίπου 10 φορές επί των κερδών (P/E), επίπεδα που φαίνονται χαμηλά για μια εταιρεία με ισχυρό ισολογισμό, υψηλή μετατροπή κερδών σε ταμειακές ροές και κυρίαρχη θέση στις αγορές της. Οπως σημειώνουν οι αναλυτές, παρότι η επενδυτική ιστορία δεν εμφανίζει πλέον τον δυναμισμό παλαιότερων ετών και τα κέρδη αυξάνονται πλέον με ρυθμούς περίπου 5%, η τρέχουσα αποτίμηση είναι αδικαιολόγητα αυστηρή και προσφέρει ελκυστικό σημείο επανεισόδου.