ΔΕΗ: Ανεβάζει στα 23,80 ευρώ την τιμή-στόχο η Piraeus Securities - Περιθώριο ανόδου άνω του 20%

Σε σημαντική αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη ΔΕΗ προχώρησε η Πειραιώς, ενσωματώνοντας στις εκτιμήσεις της το επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο του ομίλου και τις τρέχουσες συνθήκες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η νέα τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 23,80 ευρώ, από 19,10 ευρώ προηγουμένως, γεγονός που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 22% από τα τρέχοντα επίπεδα της αγοράς, ενώ η τράπεζα διατηρεί τη σύσταση Outperform για τη μετοχή.

Το επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2028 επιβεβαιώνει τη δυναμική αναπτυξιακή πορεία του ομίλου, με στόχο EBITDA άνω των 2,9 δισ. ευρώ έως το 2028, επίδοση που αντιστοιχεί σε αύξηση 45% σε σχέση με τον στόχο του 2025, ο οποίος εξελίσσεται εντός χρονοδιαγράμματος.

Κατά την τριετία 2026-2028, η ΔΕΗ προγραμματίζει επενδύσεις ύψους 10 δισ. ευρώ, με βασικό άξονα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να ανέλθει στα 12,7 GW, ενώ στο πλαίσιο της στρατηγικής αποανθρακοποίησης, η συνεισφορά του λιγνίτη μηδενίζεται μετά το 2026.

Η πολιτική μερισμάτων προβλέπει σταδιακή αύξηση στο 1,20 ευρώ ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2028, από 0,40 ευρώ το 2024, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση περίπου 6%, ενισχύοντας περαιτέρω την ελκυστικότητα της μετοχής σε συνδυασμό με την αναβαθμισμένη τιμή-στόχο.

Παρά το αυξημένο επενδυτικό πρόγραμμα, η μόχλευση εκτιμάται ότι θα παραμείνει κάτω από το όριο των 3,5x Καθαρό Χρέος/EBITDA, στοιχείο που διασφαλίζει τη χρηματοοικονομική ευρωστία του ομίλου.

Η συνολική μας αξιολόγηση για το επιχειρηματικό σχέδιο είναι θετική, καθώς εκτιμούμε ότι:

α) οι στόχοι είναι εφικτοί εντός εύλογου χρονικού ορίζοντα, ακόμη και λαμβάνοντας υπόψη συντηρητικά μια μικρή καθυστέρηση στο επενδυτικό πρόγραμμα 2026-2028,

β) το επιχειρηματικό μοντέλο είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με την ενεργειακή μετάβαση και επαρκώς διαφοροποιημένο έναντι της μεταβλητότητας των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και

γ) η δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών αναμένεται να παραμείνει ισχυρή σε επίπεδο συντηρητικών επενδύσεων συντήρησης.

Η εταιρεία στοχεύει σε EBITDA άνω των 2,9 δισ. ευρώ το 2028, από περίπου 2 δισ. ευρώ το 2025 και 2,4 δισ. ευρώ το 2026. Οι εκτιμήσεις μας προβλέπουν EBITDA 2,4 δισ. ευρώ το 2026, 2,72 δισ. ευρώ το 2027, 2,87 δισ. ευρώ το 2028 και 2,93 δισ. ευρώ το 2029.

Κύριος μοχλός ανάπτυξης παραμένουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με συνεισφορά EBITDA που εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 0,78 δισ. ευρώ το 2028 και 0,84 δισ. ευρώ το 2029, από περίπου 0,3 δισ. ευρώ το 2025. Ο κίνδυνος από πιθανές χαμηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας —με τις εκτιμήσεις μας να είναι περίπου 10% χαμηλότερες από τις προβλέψεις της ΔΕΗ λόγω χαμηλότερων τιμών TTF— αντισταθμίζεται από την ισχυρή θέση του ομίλου στη λιανική αγορά.