Κυβερνοεπίθεση στην Euroxx Χρηματιστηριακή – Σταδιακή επαναφορά των συστημάτων
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων
Περιστατικό κυβερνοεπίθεσης αντιμετώπισε η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, με την εταιρεία να δηλώνει ότι το διαχειρίστηκε άμεσα.
Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε προσωρινή προληπτική διακοπή λειτουργίας ορισμένων συστημάτων. Η αποκατάσταση γίνεται με σταδιακή επαναφορά όλων των συστημάτων με γνώμονα πάντοτε την απόλυτη προστασία της αγοράς και του επενδυτικού κοινού, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων και η διερεύνηση συνεχίζεται.
Η εταιρεία δηλώνει ότι η ασφάλειά παραμένει η προτεραιότητά της, ενώ θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση με την ολοκλήρωση της διερεύνησης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Euroxx: Οι πέντε μετοχές που προτείνει για το 2026 - Τράπεζες, ανάπτυξη και MSCI στο επίκεντρο
Η Ελλάδα συνεχίζει να ξεχωρίζει
Περιορισμένο ενδιαφέρον για τον «κάθετο διάδρομο» φυσικού αερίου στη δημοπρασία Φεβρουαρίου
Αισιοδοξία για τις επόμενες δημοπρασίες
ΟΤΕ: Την 1η Ιουλίου η αποκοπή του μερίσματος χρήσης 2025 – Από 7 Ιουλίου η πληρωμή
H διανομή μερίσματος και οι σχετικές αναφερθείσες ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου…
Eurobank Equities: Ο ανταγωνισμός δεν «λυγίζει» τα περιθώρια της Jumbo - Τιμωρητική η αποτίμηση
Η Jumbo διαπραγματεύεται με αποτίμηση κάτω από 6,5 φορές επί του δείκτη EV/EBITDA των επόμενων…
TITAN: Συναντήσεις με επενδυτές για ενδεχόμενη προσφορά ομολογιών αναμενόμενου ύψους 350 εκατ. ευρώ
Τα κεφάλαια που ενδέχεται να αντληθούν προτίθεται να διατεθούν για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς του Ομίλου
Αλ. Εξάρχου: Συνάντηση με τον σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ Μιχάλη Κράτσιο με επίκεντρο την ενέργεια
Συζήτησαν για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και την σημασία της μεταφοράς αμερικανικού φυσικού αερίου…
ΔΕΗ: Ανεβάζει στα 23,80 ευρώ την τιμή-στόχο η Piraeus Securities - Περιθώριο ανόδου άνω του 20%
Iσχυρό business plan, ΑΠΕ και αυξανόμενα μερίσματα
ΔΕΗ: Ιδρυτικό μέλος στη διεθνή «Συμμαχία για τις Βιώσιμες Προμήθειες» του U.N. Global Compact
Δημιουργία κοινού πλαισίου εταιρικής υπευθυνότητας για προμηθευτές και συντελεστές στην αλυσίδα αξίας
Αλέξανδρος Εξάρχου στο Νταβός: Η Ευρώπη να επιδοτήσει τον κάθετο ενεργειακό άξονα
Κόμβος η Ρουμανία για την ευρύτερη περιοχή
Τι τζίρο έκαναν οι «μεγάλοι» σε βιομηχανία, εμπόριο και υπηρεσίες - Τι δείχνει μελέτη της ICAP CRIF
Ποιες ήταν οι οικονομικές επιδόσεις των 5.000 εταιρειών με τον υψηλότερο τζίρο
Μαζαράκης (Εθνική Ασφαλιστική): Μεσοσταθμικές αυξήσεις 6,8% στα ισόβια προγράμματα υγείας το 2026
Στόχος η πρωτιά σε όλους τους κλάδους
Αλ. Εξάρχου: Επαφές με Khalid Al-Falih και Eric Trump στο Νταβός
Συζήτησαν για το επενδυτικό περιβάλλον και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας
27/01/2026 10:21