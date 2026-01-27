Κυβερνοεπίθεση στην Euroxx Χρηματιστηριακή – Σταδιακή επαναφορά των συστημάτων

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων

Περιστατικό κυβερνοεπίθεσης αντιμετώπισε η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, με την εταιρεία να δηλώνει ότι το διαχειρίστηκε άμεσα.

Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε προσωρινή προληπτική διακοπή λειτουργίας ορισμένων συστημάτων. Η αποκατάσταση γίνεται με σταδιακή επαναφορά όλων των συστημάτων με γνώμονα πάντοτε την απόλυτη προστασία της αγοράς και του επενδυτικού κοινού, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων και η διερεύνηση συνεχίζεται.

Η εταιρεία δηλώνει ότι η ασφάλειά παραμένει η προτεραιότητά της, ενώ θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση με την ολοκλήρωση της διερεύνησης.