ΑΔΜΗΕ: Μέσα στον Ιανουάριο οι αποφάσεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ

Εντός του Ιανουαρίου τοποθετείται χρονικά η λήψη των αποφάσεων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ κατά 1 δισ. ευρώ, μια κίνηση κομβικής σημασίας για την επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος του Διαχειριστή και την υλοποίηση έργων ηλεκτρικών διασυνδέσεων μεγάλης κλίμακας. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου, έργα με σημαντικό αποτύπωμα τόσο στη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος όσο και στο κόστος ηλεκτροπαραγωγής.

Σύμφωνα με πηγές του ΑΔΜΗΕ, το ακριβές σχήμα της αύξησης κεφαλαίου παραμένει υπό διαμόρφωση. Τα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνουν τη διατήρηση των υφιστάμενων μετοχικών ποσοστών μέσω συμμετοχής όλων των μετόχων στην αύξηση, την είσοδο νέου στρατηγικού επενδυτή ή συνδυαστικές λύσεις που θα ενισχύουν τα ίδια κεφάλαια χωρίς να αλλοιώνουν τη μετοχική ισορροπία. Σε κάθε περίπτωση, κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι δεν αναμένεται μεταβολή στο ποσοστό συμμετοχής της κινεζικής State Grid, η οποία ελέγχει το 24% του μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή.

Η σημασία των νησιωτικών διασυνδέσεων υπερβαίνει το στενό επενδυτικό σκέλος, καθώς συνδέεται άμεσα με τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Η κατάργηση των αυτόνομων, πετρελαϊκών μονάδων παραγωγής στα νησιά περιορίζει σημαντικά τις δαπάνες για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), ελαφρύνοντας τόσο τον κρατικό προϋπολογισμό όσο και τους τελικούς καταναλωτές. Παράλληλα, οι διασυνδέσεις ενισχύουν την ασφάλεια εφοδιασμού και διευκολύνουν τη μεγαλύτερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο σύστημα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας, η οποία βρίσκεται σε φάση προώθησης και αναμένεται να ενισχύσει τον διασυνοριακό ρόλο της χώρας στην ευρύτερη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η αύξηση της διασυνδεσιμότητας εκτιμάται ότι θα διευρύνει τις δυνατότητες εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αγοράς.

Σε γεωστρατηγικό επίπεδο, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου επανατοποθετείται στο πλαίσιο του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC), γεγονός που της προσδίδει νέα πολιτική και επενδυτική δυναμική. Το έργο συνδέεται πλέον λειτουργικά με την προοπτική ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Ανατολικής Μεσογείου.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών για συμμετοχή στο έργο παραμένει ενεργό, ωστόσο η εκδήλωσή του αναμένεται να εξαρτηθεί από τα συμπεράσματα των νέων μελετών οικονομικής αποδοτικότητας, οι οποίες πρόκειται να εκπονηθούν το προσεχές διάστημα και θα καθορίσουν τη βιωσιμότητα και τη χρηματοδοτική δομή του έργου.