Πλήρης εξαγορά της D.D. SYNERGY από την Qualco – Στα 3,5 εκατ. το τίμημα

Στην πλήρη εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της D.D. SYNERGY προχώρησε η Qualco, με την απόκτηση της εναπομείνασας μειοψηφικής συμμετοχής του 49,9%, έναντι τιμήματος που ανέρχεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η D.D. SYNERGY, η οποία ιδρύθηκε το 1999, αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους SAP business partners στην Ελλάδα, παρέχοντας εξατομικευμένες λύσεις SAP που καλύπτουν τις ανάγκες επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Να σημειωθεί ότι, τον Απρίλιο του 2024, η Qualco απέκτησε το πλειοψηφικό ποσοστό του 50,01% της D.D. SYNERGY.

Η εξαγορά επισφραγίζει το στρατηγικό όραμα του ομίλου Qualco για την επιτάχυνση και διεύρυνση της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της D.D. SYNERGY, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Η πλήρης ενσωμάτωσή της στο οικοσύστημα του ομίλου επιτρέπει την απρόσκοπτη δημιουργία συνεργειών με τις εταιρείες του οργανισμού για την ανάληψη τεχνολογικών έργων μεγάλης κλίμακας και την επέκταση των δραστηριοτήτων σε νέους τομείς με καινοτόμες προϊοντικές λύσεις.

Η συναλλαγή αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου που είχε παρουσιαστεί κατά την εισαγωγή του ομίλου Qualco στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θέτει τις βάσεις για τα επόμενα στοχευμένα βήματα ανόργανης και οργανικής ανάπτυξης.