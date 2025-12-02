Qualco: Στα 7 ευρώ η τιμή στόχος από τη Euroxx - Σύσταση overweight

Η Euroxx προβλέπει ότι η Qualco θα καταγράψει περίπου 14% ανάπτυξη στα έσοδα και 13% προσαρμοσμένο EBITDA κατά την περίοδο 2025-2028

Στα 7 ευρώ θέτει την τιμή στόχο της Qualco Group η Euroxx, η οποία αρχίζει την κάλυψη της μετοχής με σύσταση overweight καθώς βλέπει περιθώριο ανόδου 25,2%. Η εταιρεία αποτελεί έναν κορυφαίο πάροχο τεχνολογίας και λύσεων στην Ελλάδα, προσφέροντας υποστήριξη σε όλο τον κύκλο του χρέους για τον τραπεζικό και μη τραπεζικό τομέα, καλύπτοντας τόσο τις καταθέσεις όσο και τα μη εξυπηρετούμενα χρέη και απαιτήσεις, εξηγεί.

Σύμφωνα με τη Euroxx, η Qualco παρουσιάζει μία ισχυρή αναπτυξιακή πορεία, βασισμένη σε ένα επαναλαμβανόμενο μοντέλο εσόδων, με στόχο περαιτέρω ενίσχυση μέσω στρατηγικών εξαγορών που θα ενισχύσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες της και την διεθνή της παρουσία. Με βάση τις εκτιμήσεις της για το 2026, η μετοχή της Qualco διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA 8,7x, υποδεικνύοντας ένα discount 32% σε σχέση με τον κλάδο.

Η Euroxx προβλέπει ότι η Qualco θα καταγράψει περίπου 14% ανάπτυξη στα έσοδα και 13% προσαρμοσμένο EBITDA κατά την περίοδο 2025-2028, στηριγμένη στην ισχυρή ζήτηση για καινοτόμες λύσεις λογισμικού σε έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα.

Η Qualco συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με την απόδοσή της να ενισχύεται περαιτέρω μέσω της επέκτασης της στον τομέα των ΤΠΕ (ICT).

Ανάμεσα στους τομείς που θα προωθήσουν την ανάπτυξη, ξεχωρίζει το τμήμα Platform as a Service, το οποίο αναμένεται να αναδείξει υψηλά περιθώρια κέρδους, υποστηριζόμενο από την ισχυρότερη κλίμακα των υπαρχόντων πλατφορμών και την σταδιακή υιοθέτηση νέων.

Η Euroxx προβλέπει 16,1% ετήσια αύξηση εσόδων για τον τομέα Platform as a Service, με το 10ετές συμβόλαιο με την ΔΕΗ να αποτελεί τον κύριο παράγοντα ανάπτυξης, προσφέροντας πρόσθετη άνοδο μέσω της γεωγραφικής επέκτασης και της εισόδου σε νέους τομείς.

Με την Qualco να διαθέτει αποδεδειγμένο ιστορικό στην πραγματοποίηση εξαγορών που προσφέρουν προστιθέμενη αξία, η Euroxx αναμένει ότι η ανάπτυξή της θα στηριχθεί σε περαιτέρω στρατηγικές εξαγορές στον τομέα του λογισμικού.

Η Qualco σκοπεύει να διαθέσει το 50% των καθαρών εσόδων από την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) σε στρατηγικές εξαγορές, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό της και την διεθνή και τοπική της παρουσία.

Με βάση τα παραπάνω, η αποτίμηση της Qualco γίνεται μέσω του μοντέλου DCF και των πολλαπλασιαστών EV/EBITDA, με αναλογία 80%/20%, προσδιορίζοντας στόχο τιμής τα 7 ευρώ ανά μετοχή.