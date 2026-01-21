Μουζάκης: Προσφεύγει στη δικαιοσύνη για διαταγή πληρωμής 1,2 εκατ. ευρώ από την Cepal

Η Μουζάκης ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε διαταγή πληρωμής 1,2 εκατ. ευρώ από την Cepal Hellas, για φερόμενη εγγυητική ευθύνη υπέρ της ΗΛΙΟΣ Βιομηχανία Πλεκτικής.

Η εταιρεία καταγγέλλει ότι η Cepal επέδωσε τη διαταγή χωρίς να απαντήσει επί πέντε εβδομάδες σε δομημένη πρόταση πλάνου πληρωμών που είχε υποβληθεί. Όπως αναφέρει, η υπόθεση δεν εισήχθη επανειλημμένα στην αρμόδια επιτροπή της Cepal, με επίκληση διαδικαστικών λόγων.

Η Μουζάκης έχει ήδη κινηθεί εξωδικαστικά και δικαστικά, ασκώντας ανακοπή και αίτηση αναστολής, δηλώνοντας ότι θα προστατεύσει τη φήμη, την περιουσία της και τα συμφέροντα εργαζομένων, μετόχων, πελατών και προμηθευτών, ενώ δεσμεύεται για συνεχή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο διασφάλισης της διαρκούς και ακριβούς ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρ. 27 του Ν. 4443/2016 και των άρ. 7 και 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (MAR) περί δημοσίευσης προνομιακών πληροφοριών, προχωρεί στη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνεται ότι στην Εταιρεία κοινοποιήθηκε την Παρασκευή 16.1.2026 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά αντιγράφου α’ εκτελεστού απογράφου αυτής, από την εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (η οποία διαχειρίζεται απαιτήσεις της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GAIA SECURITISATION II DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», στην οποία η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει εκχωρήσει απαιτήσεις της), για φερόμενη απαίτηση ύψους ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (€1.200.000,00), πλέον τόκων και εξόδων, απορρέουσα από αναφερόμενη εγγυητική ευθύνη υπέρ της πρωτοφειλέτριας εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ».

Η Εταιρεία οφείλει, στο πλαίσιο του νόμου, να ενημερώσει τις αρχές, τους μετόχους, τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους προμηθευτές της, ότι η επίδοση της Διαταγής Πληρωμής από την Cepal έγινε ενώ η Εταιρεία ανέμενε -επί πέντε (5) εβδομάδες- απάντηση στην από 10.12.2025 «Δομημένη Πρόταση Αναλυτικού Πλάνου Πληρωμών» που είχε σταλεί προς την Cepal, όπως αυτή διαμορφώθηκε στο πλαίσιο διαβουλεύσεων και απεστάλη εκ νέου προς την Cepal στις 18.12.2025.

Εντούτοις, η Cepal δεν εισήγαγε την υπόθεση προς έγκριση στην αρμόδια επιτροπή της στις 24.12.2025, στις 31.12.2025, στις 7.1.2026 αλλά ούτε και στις 14.1.2026 επικαλούμενη αφ’ενός μεν χριστουγεννιάτικες άδειες (για τις 24.12.2025, 31.12.2025 και 7.1.2026) και αφ’ετέρου νομικοτεχνική διευκρίνιση για την συνεδρίαση της επιτροπής της στις 14.1.2026 η οποία πάντως νομικοτεχνική διευκρίνιση ζητήθηκε από την Cepal μία ημέρα πριν – καίτοι η εν λόγω νομικοτεχνική διευκρίνιση (η οποία ζητήθηκε μία ημέρα πριν την εισαγωγή στην επιτροπή) αφορούσε σε στοιχείο της «Δομημένης Πρότασης Αναλυτικού Πλάνου Πληρωμών» η οποία είχε αποσταλεί από την Εταιρεία προς την Cepal πέντε -5- εβδομάδες νωρίτερα, ήτοι στις 10.12.2025.

Υπό το φως των ανωτέρω, αξιολογούνται οι επιπτώσεις της ελεγχόμενης καταχρηστικότητας ως προς την παράλειψη της Cepal επί πέντε (5) εβδομάδες να απαντήσει στην προαναφερθείσα Πρόταση της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει ενεργοποιήσει τις απαραίτητες εξωδικαστικές και δικαστικές διαδικασίες (ήτοι άσκηση Ανακοπής, Άσκηση Αίτησης Αναστολής κλπ) προκειμένου να προστατεύσει τη φήμη και την περιουσία της καθώς και τα συμφέροντα των εργαζομένων, των μετόχων, των προμηθευτών και των πελατών της.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τις αρμόδιες αρχές για κάθε εξέλιξη.