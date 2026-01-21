Αιολική ενέργεια 5,7 γιγαβάτ το 2025 - Θα ξεπεράσει τα 6,5 GW σε ενάμιση χρόνο

Κοντά στα 5,7 γιγαβάτ διαμορφώθηκε η αιολική ισχύς στο τέλος του 2025, σύμφωνα με την ετήσια Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα που ανακοίνωσε η Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), ενώ με τις δρομολογημένες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσει τα 6,5 GW εντός του επόμενου 1,5 έτους.

Με βάση τη Στατιστική, κατά το 2025 συνδέθηκαν στο δίκτυο 76 νέες ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 340 MW που αντιστοιχούν σε επενδύσεις συνολικού ύψος πάνω από 420 εκατ. ευρώ. Αυτό αποτελεί αύξηση 6,4% σε σχέση με το τέλος του 2024.

Μετά την σημαντική κάμψη του 2024, ο ρυθμός των νέων εγκαταστάσεων επανήλθε στον μέσο όρο της δεκαετίας.

«Πρόκειται, αναφέρει η ΕΛΕΤΑΕΝ, για μια θετική εξέλιξη που δείχνει την ανθεκτικότητα του κλάδου. Οφείλεται στις προσπάθειες των αιολικών επιχειρήσεων, των στελεχών τους και του επιστημονικού κόσμου που μελετούν και υλοποιούν έργα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον με πολλά διοικητικά εμπόδια και γραφειοκρατία.

Κατά το τέλος του 2025 ήταν υπό κατασκευή ή είχαν συμβολαιοποιηθεί πάνω από 1,1 GW νέων αιολικών πάρκων, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων αναμένεται να συνδεθούν στο δίκτυο εντός των επόμενων 18 μηνών. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν ακόμα 200 MW περίπου, που έχουν επιλεγεί σε διαγωνισμούς, έχουν καταθέσει τις εγγυητικές καλής εκτέλεσης αλλά δεν ανήκουν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Ως αποτέλεσμα η συνολική αιολική ισχύς θα ξεπεράσει τα 6,5 GW εντός του επόμενου 1,5 έτους.

Σε επίπεδο Περιφερειών, η Στερεά Ελλάδα παραμένει στην κορυφή των αιολικών εγκαταστάσεων αφού φιλοξενεί 2.466 MW (43,3%) και ακολουθεί η Πελοπόννησος με 790 ΜW (13,9%) και η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη όπου βρίσκονται 535 MW (9,4%).

Κατά το 2025, στο Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα:

- η μεγαλύτερη ωριαία διείσδυση αιολικής ισχύος ήταν 97,2% και παρατηρήθηκε τη Δευτέρα 28.04.2025 (04:00 - 05:00)

- συνολικά για 616 ώρες του έτους, η διείσδυση αιολικής ισχύος ήταν πάνω από 50% της ζήτησης ενέργειας

- συνολικά για 3.335 ώρες η διείσδυση αιολικών και φωτοβολταϊκών ήταν πάνω από 50%

- η συνολική ωριαία διείσδυση των αιολικών και φωτοβολταϊκών έφθασε ή ξεπέρασε το 100% της ζήτησης για 212 ώρες κατά το 2025.

