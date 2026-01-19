NBG Securities: Έναρξη κάλυψης της Profile με τιμή-στόχο τα 10 ευρώ

Την έναρξη κάλυψης της μετοχής της Profile ανακοίνωσε η NBG Securities, θέτοντας σύσταση outperform και τιμή-στόχο τα 10 ευρώ, από 7,55 ευρώ στο τελευταίο κλείσιμο της 16ης Νοεμβρίου. Η αποτίμηση αυτή συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 33% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Σύμφωνα με το report, παρά την ισχυρή πορεία της μετοχής — με άνοδο περίπου 53% μέσα στο 2025 — η Profile εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση έναντι των διεθνών ομοειδών της, βάσει του δείκτη EV/EBITDA 2026, έκπτωση που διατηρείται ακόμη και στην τιμή-στόχο της NBG Securities.

Η χρηματιστηριακή αξιολογεί θετικά το αναπτυξιακό προφίλ του Ομίλου, το οποίο στηρίζεται στην επιτάχυνση της υιοθέτησης λύσεων Financial Software, στη σταθερή βάση επαναλαμβανόμενων εσόδων άνω του 80%, καθώς και στη σταδιακή άρση των εκτελεστικών περιορισμών στον τομέα Enterprise Technology Solutions (ETS), τουλάχιστον έως το 2028.

Η ισχυρή δυναμική αποτυπώνεται στα ιστορικά μεγέθη της περιόδου 2021–2024, με CAGR εσόδων 28% και EBITDA 26%, ενώ το 2024 η εταιρεία υπέγραψε 42 νέα συμβόλαια συνολικής αξίας 35 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά το ανεκτέλεστο υπόλοιπο.

Καταλύτη για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές αποτελεί και η εξαγορά ποσοστού 87,23% της Algosystems, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2026. Η συναλλαγή αποτιμά την εταιρεία στα 3–4 εκατ. ευρώ και ενισχύει τη θέση της Profile στους τομείς της κυβερνοασφάλειας και των ICT υπηρεσιών, διευρύνοντας παράλληλα τις δυνατότητες cross-selling.

Η NBG Securities εκτιμά ότι η Algosystems θα συνεισφέρει περίπου 50 εκατ. ευρώ σε πρόσθετα έσοδα και 9 εκατ. ευρώ σε σωρευτικό EBITDA την περίοδο 2026–2028.

Για την περίοδο 2025–2028, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για CAGR εσόδων περίπου 21%, με τα περιθώρια EBITDA να διευρύνονται στο ~27% και τα λειτουργικά κέρδη να προσεγγίζουν τα 23 εκατ. ευρώ το 2028, επιβεβαιώνοντας — σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή — το ισχυρό επενδυτικό αφήγημα της Profile.