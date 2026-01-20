Στρατηγική είσοδος της EOS Capital στη Φάρμα Κουκάκη με πλειοψηφικό ποσοστό

Η EOS Capital Partners και η Φάρμα Κουκάκη ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση στρατηγικής συμφωνίας, στο πλαίσιο της οποίας το EOS Hellenic Renaissance Fund II (EHRF II) αποκτά πλειοψηφικό ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κύκλου δυναμικής ανάπτυξης.

Η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική της EOS Capital για τη στήριξη κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων με ισχυρές εξαγωγικές προοπτικές και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα ο όμιλος.

Η Φάρμα Κουκάκη, με έδρα το Κιλκίς, συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον δυναμικών ελληνικών εταιρειών στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων, με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, την καινοτομία και τις σύγχρονες παραγωγικές υποδομές. Διαθέτει ένα ευρύ και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει γάλα, στραγγιστό γιαούρτι, επιδόρπια, κεφίρ, φυσικούς χυμούς, σνακ, καθώς και τυροκομικά προϊόντα και βούτυρο.

Για το 2025, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 57 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 7,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές αντιστοιχούν ήδη στο 20% του συνολικού τζίρου, με παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες και σταθερά αυξητική πορεία τα τελευταία χρόνια.

Στο επίκεντρο της συμφωνίας βρίσκεται η υλοποίηση πενταετούς επενδυτικού προγράμματος άνω των 20 εκατ. ευρώ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική αγορά, τη δυναμική υποστήριξη της αυξανόμενης ζήτησης στις διεθνείς αγορές – κυρίως σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία – καθώς και την κατασκευή νέων, σύγχρονων παραγωγικών εγκαταστάσεων, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τάσεις της παγκόσμιας αγοράς γαλακτοκομικών.

Το επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις σε τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και ανάπτυξη νέων προϊόντων, με στόχο την ισχυρή μεγέθυνση των οικονομικών μεγεθών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρείας.

Η συνέχεια του οράματος και των αξιών της Φάρμας Κουκάκη διασφαλίζεται από τη διατήρηση της υφιστάμενης διοικητικής ομάδας, με επικεφαλής τον ιδρυτή κ. Αθανάσιο Κουκάκη, ενώ η EOS Capital Partners θα παρέχει ενεργή στρατηγική υποστήριξη στην υλοποίηση του νέου επενδυτικού κύκλου. Η εταιρεία εισέρχεται στη νέα αυτή φάση έχοντας ήδη ολοκληρώσει έναν επιτυχημένο μετασχηματισμό, με ισχυρούς δείκτες αποδοτικότητας και μόχλευσης που την κατατάσσουν μεταξύ των κορυφαίων του κλάδου.

O κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, Senior Partner, EOS Capital Partners, δήλωσε: «Επενδύουμε στη Φάρμα Κουκάκη διότι πιστεύουμε στο επιχειρηματικό της μοντέλο και, πρωτίστως, στους ανθρώπους της. Πρόκειται για μια εταιρεία με εξαιρετικό προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και διοίκηση με άριστη γνώση της αγοράς και αποδεδειγμένη πορεία επιτυχιών, βασισμένη στον συστηματικό σχεδιασμό και τη συνεπή υλοποίηση. Ο ρόλος μας είναι να παράσχουμε τους πόρους και τη στρατηγική στήριξη ώστε η ομάδα διοίκησης να συνεχίσει να αναπτύσσει δυναμικά την εταιρεία και να δημιουργεί αξία, όπως αποτυπώνεται ιστορικά στις υψηλές της επιδόσεις.

Ο κ. Αθανάσιος Κουκάκης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, Φάρμα Κουκάκη, σημείωσε: «Η σημερινή συμφωνία αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας των εργαζομένων μας και της ποιότητας της δουλειάς μας. Επιλέξαμε την EOS Capital Partners ως στρατηγικό εταίρο διότι μοιραζόμαστε την ίδια φιλοσοφία για μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη και ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να χτίσουμε μια ακόμη μεγαλύτερη και ισχυρότερη εταιρεία, διατηρώντας αναλλοίωτο τον χαρακτήρα μας. Έχοντας θωρακίσει τα θεμελιώδη μεγέθη μας, είμαστε πλέον ώριμοι να αξιοποιήσουμε την ώθηση που μας προσφέρει η επένδυση για τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης που προβλέπει το επιχειρηματικό μας πλάνο».