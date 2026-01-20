Masdar: Ελλάδα και Βαλκάνια στο επίκεντρο της ανάπτυξης μέσω της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής

Η εξαγορά της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής εντάσσεται στο σχέδιο ενίσχυσης της παρουσίας της Masdar στην Ευρώπη

Περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελλάδα και επέκταση στην αγορά των Βαλκανίων, με όχημα την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή που εντάχθηκε πέρυσι στο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιό της, περιλαμβάνει η στρατηγική της Masdar.

Η Ελλάδα και η ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελούν βασικό πυλώνα του ευρωπαϊκού σχεδιασμού της κρατικής εταιρείας του Αμπου Ντάμπι, η οποία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους διεθνώς παίκτες στην πράσινη μετάβαση και συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια λειτουργίας.

Η Masdar δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες, με ένα τεχνολογικά και γεωγραφικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνολικής ισχύος 65 GW, που αντιστοιχεί περίπου στα δύο τρίτα του στόχου της για 100 GW έως το 2030.

Μέχρι σήμερα, οι συνολικές επενδύσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 45 δισ. δολάρια, ενώ την τρέχουσα δεκαετία σχεδιάζει πρόσθετες επενδύσεις ύψους 30 έως 35 δισ. δολαρίων, εξετάζοντας έργα σε όλες τις αγορές και τεχνολογίες ΑΠΕ.

Τον ενεργειακό σχεδιασμό του Αμπου Ντάμπι και τον ρόλο της Masdar στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση παρουσίασε ο δρ Σουλτάν Αλ Τζάμπερ, υπουργός Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και πρόεδρος της εταιρείας, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Βιωσιμότητας του Αμπου Ντάμπι.

Η εξαγορά της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής εντάσσεται στο σχέδιο ενίσχυσης της παρουσίας της Masdar στην Ευρώπη, η οποία βρίσκεται ψηλά στις επενδυτικές της προτεραιότητες. Όπως σημείωσε ο Chief Operating Officer της εταιρείας, Αμπντουλαζίζ Αλομπάιντλι, η συναλλαγή είχε ευρύτερο περιφερειακό χαρακτήρα.

Όπως ανέφερε, η Masdar δεν επένδυσε στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αποκλειστικά για την ελληνική αγορά, αλλά με στόχο τη δημιουργία ισχυρού περιφερειακού αποτυπώματος σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Σερβία, το Μαυροβούνιο και η Αλβανία.

Η τεχνογνωσία της ελληνικής εταιρείας θεωρείται κομβική για την περαιτέρω ανάπτυξη της Masdar τόσο στην Ελλάδα όσο και στις γειτονικές αγορές, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται και νέες τεχνολογίες καθαρής ενέργειας.

Σύμφωνα με τον ενεργειακό σχεδιασμό των ΗΑΕ, η παγκόσμια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, με βασικούς καταλύτες την τεχνητή νοημοσύνη και την ανάπτυξη των data centers.

Ο δρ Αλ Τζάμπερ εκτίμησε ότι μέσα στα επόμενα 15 χρόνια η ενεργειακή ζήτηση των κέντρων δεδομένων θα εξαπλασιαστεί, ενώ η αύξηση των αεροπορικών μετακινήσεων και η περαιτέρω αστικοποίηση του παγκόσμιου πληθυσμού θα ενισχύσουν τις ανάγκες για ενέργεια σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επενδύουν παράλληλα τόσο σε καθαρές μορφές ενέργειας όσο και σε τεχνολογίες χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, συνδυάζοντας τα «μόρια» των καυσίμων με τα «ηλεκτρόνια» των ΑΠΕ.

Εμβληματικό παράδειγμα αποτελεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός Al Dhafra Solar PV, ο μεγαλύτερος παγκοσμίως με ενιαία πάνελ, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία το 2023 σε απόσταση περίπου 35 χιλιομέτρων από το Αμπου Ντάμπι.

Το έργο έχει εγκατεστημένη ισχύ 2 GW, καταλαμβάνει έκταση 21 τετραγωνικών χιλιομέτρων και ολοκληρώθηκε σε διάστημα μόλις τριών ετών. Αποτελείται από 3,8 εκατ. φωτοβολταϊκά πάνελ τεχνολογίας παρακολούθησης της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ διαθέτει και συστήματα αποθήκευσης που επιτρέπουν τη συνεχή παραγωγή ενέργειας σε 24ωρη βάση.

Το κόστος παραγωγής ανέρχεται σε 1,32 δολάρια ανά κιλοβατώρα, ένα από τα χαμηλότερα διεθνώς.

Ο σταθμός ανήκει κατά 40% στην TAQA, κατά 20% στη Masdar, ενώ το υπόλοιπο 40% κατανέμεται ισομερώς μεταξύ της EDF και της Jinkopower.