ΕΥΔΑΠ: Έσοδα 78,3 εκατ. ευρώ από τις αυξήσεις στα πάγια

Την έγκριση των νέων τιμολογίων υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ για την 1η Ρυθμιστική Περίοδο 2025-2029 ανακοίνωσε η εταιρεία, κατόπιν απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, η ΡΑΑΕΥ, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, ενέκρινε με την απόφαση Υ-86/2025 τα νέα τιμολόγια, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ν. 5037/2023 και ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/103755/2994).

Για τη συγκεκριμένη ρυθμιστική περίοδο, η ΡΑΑΕΥ ενέκρινε την ανάκτηση του Χρηματοοικονομικού Κόστους της ΕΥΔΑΠ, το οποίο περιλαμβάνει το κόστος λειτουργίας, τις αποσβέσεις και την απόδοση επί των απασχολούμενων κεφαλαίων, με εγκεκριμένο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου (WACC) 6,24%.

Το συνολικό ετήσιο χρηματοοικονομικό κόστος διαμορφώνεται σε 375,9 εκατ. ευρώ για το 2025 και αυξάνεται σταδιακά έως τα 415,7 εκατ. ευρώ το 2029. Η αύξηση αυτή, όπως επισημαίνεται, αντανακλά κυρίως την ένταξη νέων επενδύσεων στα απασχολούμενα κεφάλαια, καθώς και την αύξηση των αποσβέσεων.

Το συνολικό εγκεκριμένο χρηματοοικονομικό κόστος της περιόδου 2025-2029 θα ανακτηθεί μέσω των τιμολογίων που θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2029.

Σε σύγκριση με το έτος βάσης 2024, το έσοδο της ΕΥΔΑΠ εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένο κατά μέσο όρο ετησίως κατά 78,3 εκατ. ευρώ την περίοδο 2026-2029.

Παράλληλα, η ΡΑΑΕΥ δεν αποδέχθηκε την ανάκτηση ποσού 157,3 εκατ. ευρώ που αφορά το κόστος αδιύλιστου ύδατος για την περίοδο από 30 Ιουνίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, ούτε την ανάκτηση υποανακτημένου χρηματοοικονομικού κόστους ύψους 166 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2024.

Για τις συγκεκριμένες αποφάσεις, η ΕΥΔΑΠ αναφέρει ότι θα εξετάσει τις επόμενες κινήσεις της και δεσμεύεται να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω εξέλιξη που αφορά την εφαρμογή της απόφασης της ΡΑΑΕΥ.