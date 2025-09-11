Χαθήκατε μέσα στους ατελείωτους πίνακες και τα παραδείγματα που προβάλλονται μετά την ανακοίνωση του πακέτου της ΔΕΘ; Κι όμως μπορείτε να μάθετε τα πάντα με δύο κλικ: συμπληρώστε το ετήσιο ατομικό εισόδημά σας και τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων και αμέσως θα μάθετε αν και πόσο μειώνεται ο ετήσιος φόρος εισοδήματος τόσο σε ποσό όσο και σε ποσοστιαία βάση.

Το καινούργιο σύστημα φορολόγησης που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2026 έχει μια καινοτομία: διαφοροποιεί την φορολογική κλίμακα ανάλογα με την ηλικία αλλά και τον αριθμό των παιδιών. Σε 1η φάση, δημοσιεύουμε το εργαλείο υπολογισμού του φόρου για τους άνω των 30 ετών. Το fpress.gr πολύ σύντομα θα επανέλθει και με τα αντίστοιχα εργαλεία για τους φορολογούμενους μικρότερης ηλικίας.

Το να προσπαθήσετε να εντοπίσετε την κλίμακα που σας αφορά ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και την ηλικία είναι δύσκολο καθώς η συγκεκριμένη πληροφορία γίνεται κατανοητή κυρίως από τη λογιστική κοινότητα. Το να χρησιμοποιήσετε όμως το εργαλείο που ακολουθεί είναι κάτι εύκολο και προσβάσιμο σε όλους. Δύο πληροφορίες χρειάζεται να αναγράψετε (σ.σ μην ανησυχείτε ούτε αποθηκεύουμε δεδομένα ούτε ενδιαφέρει κάποιον το εισόδημά σας. Απλώς να σας δώσουμε την πληροφορία που ψάχνετε θέλουμε): Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα και τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων. Που θα βρείτε το πρώτο; Στο τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας. Εννοείται ότι αν προσβλέπετε σε αύξηση μέσα στο 2026, θα πρέπει να γράψετε το ποσό που περιμένετε να εισπράξετε κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους.

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, φορολογητέο εισόδημα είναι αυτό που προκύπτει αν από τις ετήσιες αποδοχές σας (από μισθούς ή συντάξεις) αφαιρεθούν οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες πάλι, είναι η διαφορά του τζίρου από τις επαγγελματικές δαπάνες. Επίσης, προστατευόμενα τέκνα είναι αυτά που συνεχίζουν να σας βαραίνουν φορολογικά. Μπορεί να έχετε παιδιά αλλά αυτά να είναι 35 ετών και να κάνουν δική τους φορολογική δήλωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι δικά σας "προστατευόμενα τέκνα".