Μειώσεις αποτυπώνουν τα περισσότερα πράσινα τιμολόγια για τον μήνα Σεπτέμβριο κάτι που σημαίνει «ανάσα» για τους καταναλωτές δεδομένου ότι ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου φέρνει και μειωμένες καταναλώσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν απαιτείται έρευνα αγοράς: Οι διαφορές μεταξύ παρόχων παραμένουν τεράστιες τόσο στα πράσινα όσο και στα μπλέ τιμολόγια.

Ένα παράδειγμα είναι αρκετό: Ας υποθέσουμε ότι το νοικοκυριό σας καταναλώνει 400 κιλοβατώρες τον μήνα. Η διαφορά του φθηνότερου από τον ακριβότερο στο «πράσινο» τιμολόγιο είναι σχεδόν 30 ευρώ. Γιατί να τα πληρώσετε; Πάμε και στα μπλε; Οι 400 κιλοβατώρες μπορεί να κοστίζουν 45,1 ευρώ τον μήνα, μπορεί όμως το κόστος να φτάνει και στα… 154 ευρώ (σ.σ ναι υπάρχουν εταιρείες που ζητούν μέχρι και 36 λεπτά για μια κιλοβατώρα, άγνωστο με ποιο σκεπτικό).

Το εργαλείο που δημοσιεύεται συγκρίνει όλα τα μπλε και όλα τα πράσινα τιμολόγια. Αντλεί την πρώτη ύλη (σ.σ δηλαδή τις πάγιες χρεώσεις αλλά και τις τιμές ανά κιλοβατώρα) από την ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Εσείς θα αναγράψετε την κατανάλωσή σας και αυτομάτως θα γίνουν οι υπολογισμοί για όλα τα πακέτα, μπλέ και πράσινα. Με μια ματιά θα εντοπίσετε το εύρος εντός του οποίου κινείται το κάθε χρώμα. Από εκεί και πέρα, για το χρώμα που θα σας κεντρίσει το ενδιαφέρον θα πάτε στη σχετική σελίδα και θα βρείτε το φθηνότερο τιμολόγιο. Προσοχή στα ψιλά γράμματα και κυρίως στις εμπρόθεσμες πληρωμές του λογαριασμού. Η εκπρόθεσμη καταβολή μπορεί ακόμη και να διπλασιάσει το κόστος.