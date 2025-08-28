Τιμή «έκπληξη» στο «πράσινο» τιμολόγιο του Σεπτεμβρίου (αν θέλουν οι εταιρείες)

Το υπουργείο Περιβάλλοντος άρχισε ήδη από χθες το πρέσινγκ στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών στα πράσινα τιμολόγια λόγω της μεγάλης αποκλιμάκωσης στις τιμές χονδρικής του ρεύματος. Γεγονός είναι ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για σημαντικές μειώσεις.

Που μπορούν να φτάσουν; Εύκολο να το υπολογίσουμε. Αρκεί να στηριχτούμε σε ορισμένες παραδοχές: Πρώτον ότι δεν θα αλλάξει κάτι δραματικά όσον αφορά στην τιμή χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος. Λογικά αυτό δεν θα συμβεί και ο μήνας θα κλείσει με σημαντικότατη μείωση σε σχέση με πέρυσι. Δεύτερον ότι οι εταιρείες δεν θα αλλάξουν προς το χειρότερο την πολιτική εκπτώσεων που ακολουθούν.

Ας κάνουμε μια προβολή με βάση αυτές τις δύο παραδοχές στο πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ που έχει και τους περισσότερους καταναλωτές στη χώρα. Αν η εταιρεία διατηρήσει την έκπτωση που εφαρμόζει στο 12,5%, οι πρώτες 500 κιλοβατώρες θα πρέπει να τιμολογηθούν προς 12,6 λεπτά η μία από 15,6 λεπτά τον Αύγουστο ενώ οι επόμενες 500 θα πρέπει να κοστίζουν 15 λεπτά αντί για 16,7 λεπτά τον Αύγουστο. Όσο για το νυχτερινό, μπορεί να υποχωρήσει ακόμη και στα 10,3 λεπτά από 12,5 λεπτά τον Αύγουστο.

Φυσικά, αυτά θα ισχύσουν και υπό την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός θα πληρωθεί εμπρόθεσμα και ότι ο καταναλωτής θα έχει εγγραφεί στο MyDEI. Αν αυτά δεν γίνουν τότε ο λογαριασμός θα ανέβει.

Θέλετε να υπολογίσετε τον λογαριασμό ρεύματος του Σεπτεμβρίου με το πράσινο της ΔΕΗ από τώρα; Βάλαμε τα δεδομένα στον μαθηματικό τύπο και σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα. Δηλώστε τις καταναλώσεις για ημέρα και νύχτα αλλά και το αν πληρώνετε εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα τον λογαριασμό (καθώς και το αν έχετε εγγραφεί στο My DEI ή όχι) και αυτομάτως θα προκύψει το τελικό αποτέλεσμα.