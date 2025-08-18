Ολοένα και περισσότερους οπαδούς κερδίζει η ιδέα της παραμονής στην αγορά εργασίας και μετά τη συνταξιοδότηση. Η αλλαγή του νόμου και η κατάργηση του αντικινήτρου -δηλαδή της περικοπής της σύνταξης για όσους συνέχιζαν να δουλεύουν και μετά τη σύνταξη- ήταν η βασική αιτία για την οποία σήμερα οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι μετριούνται σε εκατοντάδες χιλιάδες. Στα ήδη αρκετά κίνητρα -πρακτικά αυξάνεται το εισόδημα μετά τη συνταξιοδότηση καθώς στην ατόφια σύνταξη προστίθεται και ένας ελαφρά μειωμένος μισθός- προστίθεται και ακόμη ένα: η «κρυφή αποταμίευση».

Οι ασφαλιστικές εισφορές που εξακολουθεί να καταβάλλει ο εργαζόμενος συνταξιούχος δεν πηγαίνουν χαμένες: όταν έρθει η ώρα οριστικής αποχώρησης από την αγορά εργασίας, μετατρέπονται σε προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης.

Η προσαύξηση αυτή δεν είναι θεωρητική. Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, οι εισφορές που πληρώνει ένας εργαζόμενος συνταξιούχος –είτε ως μισθωτός είτε ως αυτοαπασχολούμενος– δημιουργούν ένα επιπλέον ποσό που έρχεται να προστεθεί στη σύνταξή του. Έτσι, όσα χρόνια παραμείνει στην εργασία μετά τη συνταξιοδότηση, τόσα περισσότερα θα καρπωθεί αργότερα, αυξάνοντας τις μηνιαίες αποδοχές του.

Για να γίνει πιο κατανοητό, αρκεί να δει κανείς ένα απλό παράδειγμα. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας που συνεχίζει να πληρώνει εισφορές ακόμη και μετά τη συνταξιοδότηση, επιβαρύνεται μεν με μηνιαία έξοδα –στην περίπτωση αυτή γύρω στα 245 ευρώ τον μήνα– όμως τα χρήματα αυτά λειτουργούν σαν επένδυση για το μέλλον. Μετά από πέντε χρόνια συνεχούς καταβολής εισφορών, η σύνταξή του θα αυξηθεί κατά περίπου 35 ευρώ τον μήνα.

Αντίστοιχα, ένας εργαζόμενος συνταξιούχος που παραμένει στην εργασία του με μισθό 1.800 ευρώ, βλέπει μεγαλύτερη ανταπόδοση. Για το ίδιο διάστημα των πέντε ετών, η προσαύξηση της σύνταξης μπορεί να φτάσει τα 70 ευρώ μηνιαίως. Και όσο περισσότερα είναι τα χρόνια εργασίας μετά τη σύνταξη, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η τελική ωφέλεια.

Η λογική πίσω από τον νέο μηχανισμό είναι απλή: καμία εισφορά δεν πάει χαμένη. Ακόμη κι αν το ποσό της προσαύξησης μοιάζει μικρό σε σχέση με τον μισθό ή τη σύνταξη που ήδη καταβάλλεται, στην πραγματικότητα λειτουργεί σαν μια μορφή «δεύτερης αποταμίευσης». Μετά από δέκα χρόνια, για παράδειγμα, ένας μισθωτός μπορεί να δει τη σύνταξή του να αυξάνεται κατά 140 ευρώ τον μήνα, ποσό που ετησίως ξεπερνά τα 1.600 ευρώ. Πρόκειται για μια μόνιμη αύξηση, η οποία θα συνοδεύει τον συνταξιούχο για όσο διάστημα λαμβάνει τη σύνταξή του.

Η δυνατότητα αυτή έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα κίνητρα παραμονής στην εργασία. Μέχρι πρότινος, ο συνταξιούχος που ήθελε να συνεχίσει να εργάζεται έβλεπε το μεγαλύτερο μέρος της σύνταξής του να περικόπτεται. Αυτό το αντικίνητρο εξαφανίστηκε και πλέον, το άθροισμα σύνταξης και μισθού καθιστά την παραμονή στην εργασία μια οικονομικά ελκυστική επιλογή. Με την προσθήκη και της προσαύξησης, η σχέση κόστους-οφέλους γίνεται ακόμη καλύτερη.

Για να μπορεί κάθε συνταξιούχος να υπολογίσει με ακρίβεια πόσο θα αυξηθεί η δική του σύνταξη, το fpress.gr έχει δημιουργήσει ένα νέο διαδραστικό εργαλείο. Ο χρήστης εισάγει τα βασικά του δεδομένα –τον μισθό με τον οποίο θα συνεχίσει να εργάζεται ή το ύψος των εισφορών που θα καταβάλλει ως αυτοαπασχολούμενος– και τον αριθμό των ετών που σκοπεύει να παραμείνει στην εργασία. Με το πάτημα ενός κουμπιού, το εργαλείο δείχνει πόση θα είναι η προσαύξηση στη σύνταξη όταν θα έρθει η ώρα της οριστικής αποχώρησης.

Το εργαλείο αυτό έρχεται να καλύψει μια πρακτική ανάγκη: χιλιάδες εργαζόμενοι συνταξιούχοι γνωρίζουν ότι συνεχίζοντας να εργάζονται αυξάνουν το μηνιαίο τους εισόδημα, δεν είναι όμως σαφές τι θα συμβεί στη σύνταξή τους μελλοντικά. Με τη νέα εφαρμογή, η αβεβαιότητα αυτή αίρεται. Ο καθένας μπορεί να δει άμεσα και ξεκάθαρα πόσο ωφελείται, ώστε να λάβει καλύτερα ενημερωμένες αποφάσεις για το μέλλον του.

Σε μια εποχή όπου η οικονομική ασφάλεια αποτελεί βασικό ζητούμενο, η γνώση αυτή είναι πολύτιμη. Η παραμονή στην εργασία δεν σημαίνει απλώς υψηλότερο εισόδημα για το παρόν, αλλά και αυξημένη σύνταξη για το μέλλον. Και με το εργαλείο του fpress.gr, η ωφέλεια αυτή γίνεται μετρήσιμη και ξεκάθαρη.