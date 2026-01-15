CrediaBank: Διερευνά επιλογές για την ενίσχυση της παρουσίας της στις κεφαλαιαγορές
Η ανακοίνωση της τράπεζας
Τις διαθέσιμες επιλογές για την ενίσχυση της παρουσίας της στις κεφαλαιαγορές, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης έκδοσης και προσφοράς νέων μετοχών εξετάζει η CrediaBank, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων στρατηγικών πρωτοβουλιών που επιδιώκει και λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευσή της να βελτιστοποιήσει τη διασπορά της, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Επί του παρόντος, δεν έχει ληφθεί καμία σχετική απόφαση και δεν έχει προσδιοριστεί η μορφή και το χρονοδιάγραμμα οποιασδήποτε ενδεχόμενης συναλλαγής στις αγορές κεφαλαίου, αναφέρει η ανακοίνωση της τράπεζας.
