H UBS ανεβάζει τον πήχη για τις τράπεζες – Buy και αυξήσεις τιμών-στόχων έως 12%

Σε περαιτέρω αναβάθμιση των τιμών-στόχων για το σύνολο των ελληνικών συστημικών τραπεζών προχώρησε η UBS, με τον αναλυτή Stephan Potgieter (21/1) να διατηρεί σύσταση «Buy» για Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.

Ο ελβετικός οίκος εκτιμά ότι ο τραπεζικός κλάδος εισέρχεται σε φάση σταθεροποίησης των καθαρών επιτοκιακών περιθωρίων (NIMs), με προοπτική επιστροφής σε διαδοχική αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους από το δ΄ τρίμηνο του 2025 και μετά.

Αύξηση τιμών-στόχων κατά 8%–12%

Η UBS προχώρησε σε αναθεώρηση των αποτιμήσεων κατά 8%-12%, λαμβάνοντας υπόψη:

τη μετακύλιση των προβλέψεων κερδοφορίας

τη μείωση του κόστους ιδίων κεφαλαίων

την εφαρμογή κεφαλαιακά προσαρμοσμένου μοντέλου δύο σταδίων Gordon Growth

Το αποτέλεσμα είναι σημαντικό ανοδικό περιθώριο για το σύνολο του κλάδου, ακόμη και μετά το ισχυρό ράλι των τραπεζικών μετοχών.

Τράπεζα Πειραιώς – Κορυφαία επιλογή της UBS

Νέα τιμή-στόχος: 10,20 ευρώ (από 9,20 ευρώ)

Περιθώριο ανόδου: +23%

Σύσταση: Buy

Η UBS χαρακτηρίζει τη μετοχή της Πειραιώς ως μία από τις φθηνότερες στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, με:

P/E 2027: 7,5 φορές

αναμενόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) σε επίπεδα mid-teens

Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν την Πειραιώς top pick του οίκου στον ελληνικό τραπεζικό χώρο.

Alpha Bank – Η μεγαλύτερη δυναμική κερδών

Νέα τιμή-στόχος: 4,65 ευρώ (από 4,30 ευρώ)

Upside: +17%

Σύσταση: Buy

Η Alpha Bank εμφανίζει, σύμφωνα με την UBS, τη μεγαλύτερη δυναμική αύξησης κερδών ανά μετοχή (EPS growth) στον κλάδο, αν και με χαμηλότερη αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων έναντι των ανταγωνιστών της.

Ο οίκος εκτιμά ότι η αναβάθμιση της κερδοφορίας αποτελεί βασικό καταλύτη για περαιτέρω σύγκλιση της αποτίμησης.

Eurobank – Περιφερειακό growth story

Νέα τιμή-στόχος: 4,60 ευρώ (από 4,20 ευρώ)

Upside: +13%

Σύσταση: Buy

Η UBS βλέπει τη Eurobank ως ελκυστικό περιφερειακό growth story, με:

ισχυρό ιστορικό προσθετικών εξαγορών

γεωγραφική διαφοροποίηση

σταθερή και προβλέψιμη κερδοφορία σε Ελλάδα και εξωτερικό

Η τράπεζα συνεχίζει να ξεχωρίζει για τη συνέπεια στην εκτέλεση της στρατηγικής της.

Εθνική Τράπεζα – Ισχυρά κεφάλαια και προοπτικές διανομών

Νέα τιμή-στόχος: 17,20 ευρώ (από 15,40 ευρώ)

Upside: +12%

Σύσταση: Buy

Η Εθνική Τράπεζα συνδυάζει, κατά την UBS:

την υψηλότερη κερδοφορία στον κλάδο

την ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση

Το γεγονός αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο θετικών εκπλήξεων στις διανομές κεφαλαίου προς τους μετόχους τα επόμενα έτη.

Αποτιμήσεις: Παραμένουν ελκυστικές

Παρά το ισχυρό ράλι των τραπεζικών μετοχών:

ο ελληνικός κλάδος διαπραγματεύεται σε P/E 2027 περίπου 8,4 φορές

με έκπτωση 12% έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών

Η UBS θεωρεί ότι το discount δεν αντικατοπτρίζει πλήρως:

τη βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού

τη σταθερότητα των καταθέσεων

τα ανθεκτικά επιτοκιακά περιθώρια

Θεμελιώδη στηρίγματα για τον κλάδο

Σύμφωνα με τον οίκο:

το κόστος καταθέσεων παραμένει ελεγχόμενο

οι καταθέσεις όψεως διατηρούν υψηλή συμμετοχή

το spread αποδόσεων δανείων–καταθέσεων παραμένει ανθεκτικό

Παράλληλα, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι η επιβράδυνση στην επιχειρηματική πίστη οφείλεται κυρίως σε διαγραφές παλαιών δανείων και όχι σε πραγματική κάμψη της ζήτησης.

Οι συστημικές τράπεζες αναμένεται να εμφανίσουν ισχυρότερη εικόνα στα εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια στο δ΄ τρίμηνο, ενώ η εκταμίευση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης συνεχίζει να στηρίζει τον πολυετή κύκλο πιστωτικής ανάπτυξης.

Ιδιαίτερα θετικό στοιχείο αποτελεί και το γεγονός ότι οι στεγαστικές χορηγήσεις κατέγραψαν τον Νοέμβριο του 2025 την πρώτη μηνιαία αύξηση μετά από μακρά περίοδο συρρίκνωσης, ενισχύοντας το σενάριο επιστροφής της λιανικής τραπεζικής σε θετικό κύκλο.