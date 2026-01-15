H Autonomous βλέπει re-rating στις ελληνικές τράπεζες – Στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης για το 2026

Στην κορυφή της πανευρωπαϊκής κατάταξης τοποθετεί τις ελληνικές τράπεζες η Autonomous Research στο νέο European Banks Roadmap 2026, αναδεικνύοντάς τες ως τον πιο ελκυστικό συνδυασμό αποτίμησης, ανάπτυξης και αποδοτικότητας κεφαλαίων στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο οίκος, «Greece – top of the pops», με τις ελληνικές τράπεζες να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στο συνολικό ranking χάρη στις χαμηλές αποτιμήσεις και τις ισχυρές προοπτικές κερδοφορίας.

Η Autonomous εκτιμά ότι ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος εισέρχεται σε φάση γενικευμένου re-rating, με τις αποτιμήσεις να μπορούν να κινηθούν προς επίπεδα άνω των 11 φορών P/E. Σε αυτό το περιβάλλον, οι ελληνικές τράπεζες ξεχωρίζουν, καθώς διαπραγματεύονται με look-through P/E 2027E κοντά στις 7 φορές, επίπεδα που ο οίκος χαρακτηρίζει ασύμβατα με τα θεμελιώδη μεγέθη και τις αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων.

Eurobank: Κορυφαία επιλογή με τιμή-στόχο €5,32

Η Eurobank συγκαταλέγεται στις top επιλογές της Autonomous για το 2026, με τη νέα τιμή-στόχο να διαμορφώνεται στα €5,32 από €4,54. Η μετοχή αποτιμάται στις 6,9 φορές capital-adjusted P/E 2027E, το χαμηλότερο επίπεδο στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Ο οίκος επισημαίνει ότι η αγορά δεν έχει πλήρως αποτιμήσει τη συνεισφορά της Κύπρου, της Eurolife, καθώς και τις προοπτικές οργανικής πιστωτικής ανάπτυξης.

Τράπεζα Πειραιώς: Η μεγαλύτερη αναβάθμιση – Τιμή-στόχος €9,86

Η Τράπεζα Πειραιώς καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση τιμής-στόχου μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Η Autonomous ανεβάζει την τιμή-στόχο στα €9,86 από €7,77 και αναβαθμίζει τη σύσταση σε Outperform. Η Πειραιώς παραμένει, σύμφωνα με τον οίκο, μία από τις φθηνότερες τράπεζες στην Ευρώπη, στις 7,1 φορές look-through P/E 2027E, με ισχυρό EPS CAGR για την περίοδο 2025–2027 και σημαντικά περιθώρια κεφαλαιακής αξιοποίησης.

Εθνική Τράπεζα: Κεφαλαιακή ισχύς και τιμή-στόχος €18,62

Για την Εθνική Τράπεζα, η Autonomous αυξάνει την τιμή-στόχο στα €18,62 από €15,78, αναγνωρίζοντας το ισχυρό κεφαλαιακό της προφίλ και το περιθώριο επιτάχυνσης της αξιοποίησης κεφαλαίων. Η μετοχή διαπραγματεύεται στις 7,4 φορές look-through P/E 2027E, με τον οίκο να σημειώνει ότι η αποτίμηση αυτή δεν αντανακλά πλήρως τη δυνατότητα για υψηλότερες διανομές ή επιλεκτικές εξαγορές.

Alpha Bank: Τιμή-στόχος €3,91 – Πιο συντηρητική προσέγγιση

Η Alpha Bank λαμβάνει νέα τιμή-στόχο €3,91 από €3,15, με την αναβάθμιση να αποδίδεται κυρίως στη μείωση του κόστους ιδίων κεφαλαίων και στις βελτιωμένες παραδοχές για τη μεσοπρόθεσμη κερδοφορία. Παρά την αύξηση της τιμής-στόχου, η μετοχή κατατάσσεται χαμηλότερα στο συνολικό ranking, καθώς οι εκτιμήσεις κερδών της Autonomous παραμένουν κάτω από το consensus.

Η Ελλάδα ως case study re-rating

Η Autonomous καταλήγει ότι η Ελλάδα αποτελεί case study επαναξιολόγησης για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Με διψήφιες αυξήσεις τιμών-στόχων και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, χαμηλές αποτιμήσεις και αυξανόμενες αποδόσεις κεφαλαίων, οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν, σύμφωνα με τον οίκο, από τους βασικούς ωφελημένους του επόμενου κύκλου re-rating στην Ευρώπη το 2026.