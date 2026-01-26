UBS: Πόσο έχουν επενδύσει οι ξένοι επενδυτές στις ελληνικές τράπεζες - Περιθώρια για περαιτέρω άνοδο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της UBS για το πώς είναι τοποθετημένοι οι επενδυτές στις ελληνικές τράπεζες

Η UBS εκφράζει την εκτίμηση ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν ακόμη περιθώρια ανόδου, παρά το γεγονός ότι οι μετοχές τους έχουν ενισχυθεί κατά 17% από τις αρχές του έτους και 92% τον τελευταίο χρόνο. Ο οίκος διαπιστώνει ότι στις ελληνικές τράπεζες δεν υπάρχει ιδιαίτερος «συνωστισμός» επενδυτών, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Αναλύοντας τις επενδυτικές θέσεις στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών, η UBS επισημαίνει ότι ο βαθμός συνωστισμού είναι χαμηλότερος του μέσου όρου, παρά το σημαντικό ράλι. Η Εθνική Τράπεζα εμφανίζει τον υψηλότερο βαθμό συνωστισμού, ενώ ακολουθεί η Τράπεζα Πειραιώς. Αντίθετα, χαμηλότερες επενδυτικές θέσεις διαπιστώνονται στην Eurobank και την Alpha Bank.

Η Alpha Bank έχει αυξήσει τις θέσεις της το τελευταίο διάστημα, καθώς ο βαθμός συνωστισμού της ήταν κοντά στο μηδέν στις αρχές του έτους. Αντίθετα, οι θέσεις στη Eurobank έχουν μειωθεί και εκείνες στην Εθνική έχουν αυξηθεί.

Σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλη ζήτηση και φάση re-rating, οι ελληνικές τράπεζες δεν δείχνουν ιδιαίτερο συνωστισμό, αν και οι σχετικοί δείκτες της Εθνικής και της Πειραιώς είναι υψηλότεροι του μέσου όρου. Σε σχέση με τις τράπεζες αναδυόμενων αγορών της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA), οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν μεγαλύτερο συνωστισμό, με τις Εθνική και Πειραιώς να χαρακτηρίζονται ως οι πιο «crowded» στην κατηγορία αυτή.

Η UBS επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν PE 9,5 με βάση τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026, προσφέροντας ένα discount 10% έναντι του 10,6 του ευρωπαϊκού κλάδου, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν μεγαλύτερη ανάπτυξη σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και έκθεση σε ελκυστική μακροοικονομική ανάκαμψη. Οι δείκτες αποτιμήσεων παραμένουν ευνοϊκοί σε σχέση με άλλες αναδυόμενες αγορές, ειδικά καθώς η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου είναι χαμηλότερη από πολλές χώρες της κατηγορίας.

Κατόπιν τούτων, η UBS δηλώνει θετική για τις ελληνικές τράπεζες, δίνοντας συστάσεις αγοράς, εν αναμονή των αποτελεσμάτων τους για το τέταρτο τρίμηνο, και αφότου πρόσφατα αναβάθμισε τις τιμές–στόχους. Η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει το top pick του οίκου, θεωρούμενη ως η μετοχή με τα μεγαλύτερα περιθώρια re-rating. Οι νέες τιμές–στόχοι έχουν οριστεί ως εξής: Πειραιώς 10,20 ευρώ, Alpha Bank 4,65 ευρώ, Eurobank 4,60 ευρώ και Εθνική 17,2 ευρώ.