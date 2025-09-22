Eurobank: Χρηματοδοτήσεις άνω των 650 εκατ.με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα σε Δυτ. Ελλάδα και Ηπειρο

Περιοδεία στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο, από τις 22 έως τις 24 Σεπτεμβρίου πραγματοποιεί η διοίκηση της Eurobank.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της Τράπεζας για την ενδυνάμωση των δεσμών με τις τοπικές κοινωνίες και την ανάδειξη των δυνατοτήτων τους, μέσα από στοχευμένες χρηματοδοτικές λύσεις που απευθύνονται σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το εμπόριο, οι κατασκευές και τα ακίνητα, ο τουρισμός και η φιλοξενία, η βιομηχανία, η τεχνολογία και ο ευρύτερος τομέας των υπηρεσιών, καθώς και ο ταχέως αναπτυσσόμενος κλάδος των logistics, βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής χρηματοδότησης της Eurobank, ως κεντρικοί μοχλοί ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.

Η Διοίκηση της Eurobank, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γιώργο Π. Ζανιά και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Φωκίωνα Καραβία, συνοδευόμενοι από τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους κ.κ. Κωνσταντίνο Βασιλείου, Ιάκωβο Γιαννακλή και Σταύρο Ιωάννου, καθώς και κλιμάκιο ανώτερων στελεχών, θα πραγματοποιήσουν σειρά συναντήσεων με επιχειρηματίες, θεσμικούς φορείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη, η Eurobank προγραμματίζει συνολικές χρηματοδοτήσεις άνω των Euro 650 εκατ. για την επταετία 2021-2027 στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο. Ήδη, από το 2021 έως και το πρώτο εξάμηνο του 2025, έχουν εκταμιευθεί χρηματοδοτήσεις ύψους 460 ευρώ εκατ., αποτυπώνοντας εμπράκτως τη σταθερή δέσμευση της Τράπεζας για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Οι πόροι αυτοί έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην τόνωση της περιφερειακής οικονομίας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στόχος της Eurobank είναι να συμβάλει στην ανάδειξη της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου ως πρότυπα περιφερειακής ανάπτυξης, καινοτομίας και οικονομικής ανθεκτικότητας.



Στο πλαίσιο της περιοδείας, η Διοίκηση θα επισκεφθεί Περιφερειακές Ενότητες κομβικής σημασίας, όπως η Αχαΐα και τα Ιωάννινα. Οι δύο περιοχές πρωτοστατούν στην ανάπτυξη ενός δυναμικού οικοσυστήματος καινοτομίας, το οποίο προσελκύει ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από επενδυτές και νεοφυείς επιχειρήσεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάσχεση του φαινομένου του brain drain στον τεχνολογικό τομέα. Η Eurobank συμμετέχει ενεργά στη δυναμική που αναπτύσσουν οι περιοχές αυτές ως σύγχρονοι κόμβοι επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με πανεπιστημιακούς φορείς και θεσμικούς εταίρους. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να συνεδριάσει στα Ιωάννινα, μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας, υπογραμμίζει έμπρακτα τη στρατηγική σημασία της Ηπείρου ως ανερχόμενου πυλώνα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, κ. Φωκίων Καραβίας, δήλωσε: «Η παρουσία της Eurobank σε κάθε γωνιά της Ελλάδας αποτελεί μακροπρόθεσμη στρατηγική δέσμευση. Η Δυτική Ελλάδα και η Ήπειρος διαθέτουν τη δυναμική να εξελιχθούν σε σημαντικά κέντρα στον χώρο της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της τεχνολογικής προόδου. Με την παρουσία και τις επαφές μας με τους πελάτες μας και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών επιβεβαιώνουμε την πρόθεση της Τράπεζας να υποστηρίξει την αναγκαία αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, επενδύοντας σε τομείς και επιχειρήσεις με εξωστρεφή προσανατολισμό. Σε συνεργασία και ανοιχτό διάλογο με θεσμικούς φορείς, η Eurobank συμβάλλει ώστε να αλλάξουν μορφή και επίπεδο και οι τοπικές οικονομίες με καταλύτη την ενσωμάτωση των τεχνολογιών αιχμής στην παραγωγική διαδικασία.».

Τεχνολογία & Καινοτομία στο επίκεντρο



Η Eurobank πραγματοποιεί, στο πλαίσιο της περιοδείας, δύο θεσμικές εκδηλώσεις με υψηλό συμβολισμό και περιεχόμενο.

Πιο αναλυτικά, σήμερα στην Πάτρα, θα διεξαχθεί θεματική συζήτηση (panel discussion) με τη συμμετοχή του κ. Φ. Καραβία και του κ. Μιχάλη Μπλέτσα, Διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας & Διευθυντή Υπολογιστικών Συστημάτων του MIT Μedia Lab. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος κ. Φοίβος Καρζής. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει cocktail και networking, με στόχο την ενίσχυση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας με την επιχειρηματική κοινότητα της περιοχής.

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στα Ιωάννινα, θα πραγματοποιηθεί επίσημο δείπνο προς τιμήν θεσμικών και επιχειρηματικών προσκεκλημένων. Την εναρκτήρια ομιλία της εκδήλωσης θα πραγματοποιήσει ο κ. Καραβίας, αναδεικνύοντας τις στρατηγικές προτεραιότητες της Τράπεζας για την περιφέρεια και την τεχνολογική καινοτομία ενώ την κεντρική ομιλία θα εκφωνήσει ο κ. Evan Kotsovinos, Vice President, Privacy, Safety, Security Engineering της Google.

Η παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικοτήτων από το διεθνές τεχνολογικό οικοσύστημα - του κ. Μπλέτσα και του κ. Kotsovinos - σηματοδοτεί τη σύνδεση της περιοδείας με τις παγκόσμιες εξελίξεις στην καινοτομία και την κυβερνοασφάλεια. Οι εκδηλώσεις λειτουργούν ως «γέφυρες γνώσης» μεταξύ της ελληνικής περιφέρειας και της διεθνούς τεχνολογικής σκηνής, ενισχύοντας το ρόλο της Eurobank ως πλατφόρμας θεσμικού διαλόγου, τεχνολογικής εξωστρέφειας και στρατηγικών συνεργασιών.

Η Τράπεζα, ενισχύοντας διαρκώς τη στρατηγική της στόχευση στην καινοτομία, επενδύει συστηματικά στην τεχνολογία και σε συνεργασίες με ηγέτιδες εταιρείες του κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει εξειδικευμένες πρωτοβουλίες, όπως η μονάδα Venture Banking, η οποία στηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις με υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό, ενισχύοντας την καινοτομία και την εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων και εδραιώνοντας τη θέση της Eurobank ως θεσμικού πυλώνα καινοτομίας και τεχνολογικής εξέλιξης στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, διαμορφώνει ένα ισχυρό πλαίσιο Responsible AI, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να συμβάλλει στη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο για τους πελάτες της, τους συνεργάτες και την κοινωνία στο σύνολό της.

Εγκαίνια του νέου Future Branch στο Αγρίνιο

Με αφορμή την επίσκεψη στην περιοχή, η Διοίκηση της Eurobank εγκαινιάζει το κατάστημα Νέας Γενιάς στο Αγρίνιο, ενισχύοντας το δίκτυο των Future Branch σε πανελλαδικό επίπεδο.

Το νέο κατάστημα εισάγει το κοινό της περιοχής στο phygital μοντέλο τραπεζικής εξυπηρέτησης, δηλαδή στη συνδυαστική εμπειρία φυσικής παρουσίας και ψηφιακής αλληλεπίδρασης, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του προσωπικού και τεχνολογικά εργαλεία αιχμής, προσφέροντας ευελιξία και προσωποποιημένη τραπεζική εμπειρία. Επιπρόσθετα, διαθέτει προηγμένες λειτουργίες που αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προσφέρει ενισχυμένη προσβασιμότητα για 'Ατομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Το νέο Future Branch αποτελεί μέρος του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της Eurobank, προσφέροντας ένα σύγχρονο, αποδοτικότερο τραπεζικό μοντέλο που διατηρεί στο επίκεντρο της εστίασής του τον άνθρωπο. Μέσα από την τεχνολογία, η Τράπεζα επαναπροσδιορίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης των πελατών της, ενισχύοντας την προσβασιμότητα, την ταχύτητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε κάθε σημείο παρουσίας της.

Επιπροσθέτως, η πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται με τις αρχές ESG και τη στρατηγική της Eurobank για βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς προάγει την κοινωνική ένταξη, μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσω ψηφιακών λύσεων και ενισχύει την τεχνολογική ετοιμότητα των επιχειρήσεων και των τοπικών κοινωνιών. Το κατάστημα Νέας Γενιάς στο Αγρίνιο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της δέσμευσης της Τράπεζας να επενδύει σε υποδομές που συνδυάζουν καινοτομία, λειτουργικότητα και κοινωνική υπευθυνότητα.

Επιπλέον, η Διοίκηση θα συναντηθεί με το προσωπικό της Eurobank στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των εργαζομένων στην υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου και στην ενίσχυση της παρουσίας της Τράπεζας στις τοπικές κοινωνίες.