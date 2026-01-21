Σε 915.889 άτομα οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Δεκέμβριο

Σε 915.889 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέγρων τον Δεκέμβριο του 2025 καταγράφοντας μείωση κατά -61.798 άτομα (-6,3%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Δεκέμβριο 2024 και αύξηση κατά 21.824 άτομα (2,4%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο 2025, σύμφωνα με την ΔΥΠΑ.

Από αυτά 417.534 (ποσοστό 45,6%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 498.355 (ποσοστό 54,4%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Πόσο αυξήθηκαν οι άνεργοι

Ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον μήνα Δεκέμβριο 2025 ανήλθε σε 248.396 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -14.152 άτομα (-5,4%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Δεκέμβριο 2024 και αύξηση κατά 92.741 άτομα (59,6%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο 2025.

Η ανεργία ανά φύλο και εκπαίδευση

Οι άνδρες ανέρχονται σε 326.940 άτομα (ποσοστό 35,7%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 588.949 άτομα (ποσοστό 64,3%). Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανέρχεται σε 276.140 άτομα (ποσοστό 30,1%).

Παράλληλα, το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 445.725 άτομα (ποσοστό 48,7%).

Οι άνεργοι ανά Περιφέρεια σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 266.328 άτομα (ποσοστό 29,1%) και 168.312 άτομα (ποσοστό 18,4%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Δεκέμβριο 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 248.396 άτομα, από τα οποία οι 122.564 (ποσοστό 49,3%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 125.832 (ποσοστό 50,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 102.967 (ποσοστό 41,5%) και οι γυναίκες σε 145.429 (ποσοστό 58,5%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 110.795 (ποσοστό 44,6%) είναι κοινοί, 1.541 (ποσοστό 0,6%) είναι οικοδόμοι, 125.832 (ποσοστό 50,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 8.561 (ποσοστό 3,4%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 1.614 (ποσοστό 0,6%) είναι εκπαιδευτικοί και 53 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.