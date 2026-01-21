Εξάμηνα έντοκα: Μειώθηκε στο 1,85% η απόδοση – Υπερκάλυψη κατά 2,42 φορές
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 967 εκατ. ευρώ
Διενεργήθηκε η δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων (εξάμηνα έντοκα), ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ.
Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,85%, από το 2,01% στην προηγούμενη δημοπρασία της 23ης Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 967 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,42 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.
Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.