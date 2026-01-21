Εξάμηνα έντοκα: Μειώθηκε στο 1,85% η απόδοση – Υπερκάλυψη κατά 2,42 φορές

Διενεργήθηκε η δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων (εξάμηνα έντοκα), ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 1,85%, από το 2,01% στην προηγούμενη δημοπρασία της 23ης Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 967 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,42 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.