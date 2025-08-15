ΥΠΟΙΚ Μάλτας: Καλωσορίζει την επικείμενη εξαγορά της HSBC από την Credia Bank

Ο υπουργός Οικονομικών της Μάλτας Κλάιντ Καρουάνα καλωσόρισε την είδηση της επικείμενης εξαγοράς της HSBC από την CrediaBank, δηλώνοντας ότι η κίνηση αυτή θα «ενισχύσει τον υγιή ανταγωνισμό» και θα θωρακίσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Μάλτας.

Χαρακτηρίζοντας την είδηση ως «σημαντική εξέλιξη», ο Καρουάνα δήλωσε στην Times of Malta ότι η εξεύρεση αγοραστή που να καλύπτει τόσο τις ανάγκες της HSBC όσο και της Μάλτας «ήταν μια σύνθετη διαδικασία».

«Η συμμετοχή του αγοραστή στο Ευρωσύστημα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα που ενισχύει το κύρος και την αξιοπιστία του», ανέφερε ο Καρουάνα, προσθέτοντας ότι αυτό ενισχύεται περαιτέρω από το μειοψηφικό ποσοστό που κατέχει η ελληνική κυβέρνηση στην τράπεζα.

Η είσοδος ενός νέου παίκτη στην τραπεζική αγορά της Μάλτας θα «συμβάλει στην ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού και στην περαιτέρω ενσωμάτωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Μάλτας στην ευρωπαϊκή αγορά», είπε ο Καρουάνα.

«Η διαδικασία θα παραμείνει υπό αυστηρή ρυθμιστική εποπτεία, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα, να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και να εξασφαλιστούν μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη», πρόσθεσε ο υπουργός.