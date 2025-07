Χ. Μεγάλου (Πειραιώς): Η μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας έχει απήχηση σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο

Tο όραμά μου από τότε που εντάχθηκα στην Πειραιώς το 2017 ήταν σαφές: να μετατρέψω το ίδρυμά μας σε ηγέτη της καινοτομίας, της ανθεκτικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και όχι μόνο, αναφέρει σε ανάρτηση του ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου με αφορμή την ανάδειξη της ως Τράπεζας με την υψηλότερη επίδοση στην Ελλάδα, σύμφωνα με την κατάταξη Top 1000 World Banks για το 2025 που δημοσιεύει το περιοδικό The Banker (ο παγκοσμίως αναγνωρισμένος δείκτης αξιολόγησης της τραπεζικής ισχύος που εκδίδεται κάθε χρόνο από τον Όμιλο Financial Times)



«Αυτή η αναγνώριση ως πρώτη στη συνολική απόδοση από The Banker είναι μια ισχυρή επικύρωση της πειθαρχημένης και συνεπούς εργασίας που διεξάγεται σε κάθε επίπεδο του οργανισμού μας, από τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη διαχείριση του κινδύνου, έως την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων για τους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη μας», αναφέρει ο Χρήστος Μεγάλου. Και προσθέτει: «Αποδεικνύει ότι η στρατηγική μας λειτουργεί. Επιβεβαιώνει ότι η δύναμη και η ηγετική θέση του Πειραιά στην πρωτογενή αγορά μας είναι πραγματική και διαρκής. Το πιο σημαντικό, αποδεικνύει ότι η μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας δεν είναι απλώς μια φιλοδοξία, γίνεται μια πραγματικότητα που έχει απήχηση σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Θέλω να ευχαριστήσω την εξαιρετική ομάδα μας για την αδιάκοπη αφοσίωσή τους και τους πελάτες μας για τη συνεχή εμπιστοσύνη τους. Μαζί, χτίζουμε το μέλλον της τραπεζικής, της ψηφιακής προτεραιότητας, της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας. Το ταξίδι συνεχίζεται».



Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα, η παρουσία της Πειραιώς στις κορυφαίες θέσεις του περιοδικού The Banker έρχεται ως επιστέγασμα μιας περιόδου στοχευμένης υλοποίησης στρατηγικών στόχων, από την ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας μέχρι τη βελτίωση της απόδοσης προσαρμοσμένης στον κίνδυνο. Το 2024 η Πειραιώς πέτυχε υψηλή κερδοφορία, με καθαρά κέρδη ύψους 1,1 δισ. ευρώ και απόδοση κεφαλαίων 15%.

Παράλληλα, συνέχισε να ενδυναμώνει τον ισολογισμό της, αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων με τον ταχύτερο ρυθμό της αγοράς, κατά 12%, προσεγγίζοντας τα 35 δισ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν επίσης με ρυθμό άνω του 20% ετησίως, ξεπερνώντας πλέον τα 12 δισ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά υπογραμμίζουν τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ενίσχυση των θεμελιωδών μεγεθών της Πειραιώς και τον καθοριστικό της ρόλο στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας με υπεύθυνη, σταθερή και προσανατολισμένη στο μέλλον τραπεζική δραστηριότητα