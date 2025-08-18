Εξοχικές κατοικίες: Η υψηλή ζήτηση από το εξωτερικό εκτοξεύει τις τιμές πώλησης - Οι "hot" περιοχές

Άνοδο που ξεπερνά το 10% σε σχέση με το 2024 καταγράφουν φέτος οι τιμές πώλησης νεόδμητων εξοχικών κατοικιών. Η υψηλή ζήτηση από το εξωτερικό και η επιλογή όλο και περισσότερων αγοραστών για ακίνητα υψηλότερων προδιαγραφών, ωθεί και φέτος τις αξίες προς τα πάνω, αναφέρει σε σχετική της ανάλυση η Elxis-At Home in Greece (www.elxis.com), η οποία ειδικεύεται στις πωλήσεις εξοχικών κατοικιών στην Ελλάδα, διαθέτοντας ένα ευρύ πελατολόγιο ξένων αγοραστών. Με τις υψηλότερες αξίες να εντοπίζονται στα νησιά του Ιονίου, μια τάση και φέτος είναι οι αγοραστές να προτιμούν κατοικίες μακριά απο “κορεσμένους” προορισμούς.

Πόσο κοστίζει το τετραγωνικό

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2025, η μέση τιμή πώλησης μιας νεόδμητης κατοικίας με πισίνα και κήπο ανέρχεται σε €4.675/τ.μ., από €4.243/τ.μ. το 2024, αλλά και €3.675/τ.μ. το 2023 και €3.458/τ.μ. το 2022. Έτσι, οι πιθανές υπεραξίες για κάποιον που είχε επενδύσει σε μια εξοχική κατοικία το 2022, διαμορφώνονται σε 35%, εξέλιξη που εξηγεί και το σταθερά υψηλό αγοραστικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, σημειώνεται.

«Νεόδμητες βίλες με ιδιωτική πισίνα και εγγύτητα ή θέα προς την θάλασσα, που να μην ξεπερνούν σε κόστος τις €400.000 – €450.000, όπως αυτές που προσφέρει η Ελλάδα, είναι δυσεύρετες σε άλλες αγορές της Ευρώπης», αναφέρει ο κ. Γιώργος Γαβριηλίδης, διευθύνων σύμβουλος της Elxis-At Home Greece, σχολιάζοντας τη φετινή άνοδο τιμών.

Και προσθέτει: «Η επενδυτική αξιοποίηση μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων, αλλά και η διατήρηση της ανοδικής πορείας των τιμών, προσφέρουν και την προοπτική μελλοντικών υπεραξιών, ενισχύοντας έτσι το αγοραστικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό».

Στην έρευνά της, η Elxis σημειώνει ότι οι υψηλότερες αξίες εντοπίζονται στα νησιά του Ιονίου. Φέτος, η μέση τιμή αγγίζει τα €4.866/τ.μ., αντανακλώντας την προσφορά νέων πολυτελών συγκροτημάτων σε παραθαλάσσια σημεία. Αντίστοιχα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, λόγω της ανάπτυξης νέων έργων υψηλών προδιαγραφών.

Περιοχές με ζήτηση

Σταθερή τα τελευταία χρόνια είναι η ανοδική πορεία των τιμών των νέων εξοχικών και στην Βόρεια Κρήτη, ενώ στην Νότια Κρήτη, καταγράφονται πλέον σημαντικές αυξήσεις, μετά την επιβράδυνση που παρατηρήθηκε το 2023.

Μεταξύ των επιμέρους περιοχών, στο Ιόνιο μεγάλη ζήτηση καταγράφεται στην Κέρκυρα, ενώ στην Δυτική Ελλάδα, ξεχωρίζει η ακτογραμμή στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας και περιοχές, όπως η Πάλαιρος. Στην Κρήτη, τo νότιο τμήμα του Ρεθύμνου και η ευρύτερη περιοχή των Χανίων, που προσφέρουν θέα προς το Λιβυκό και το Αιγαίο Πέλαγος αντίστοιχα, αποτελούν σταθερά μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές των αγοραστών από το εξωτερικό.

Μια ακόμα τάση που είναι εμφανής και φέτος, είναι η προτίμηση όλο και περισσότερων αγοραστών σε κατοικίες, που βρίσκονται μακριά από τους «κορεσμένους» τουριστικούς προορισμούς. Η επιθυμία για μεγαλύτερη ιδιωτικότητα και γαλήνη είναι ο ένας λόγος για την στροφή αυτή των αγοραστών. Ο άλλος λόγος, είναι ότι οι περιοχές αυτές εμφανίζουν μεγαλύτερο περιθώριο ανάπτυξης κι άρα και μελλοντικών υπεραξιών, κάτι που ενδιαφέρει όλο και περισσότερους αγοραστές.