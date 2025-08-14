Deutsche Bank: Διατηρεί θετική στάση για τις ελληνικές τράπεζες - Ανεβάζει τις τιμές στόχους

Ανεβάζει τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες και την Τράπεζα Κύπρου η Deutsche Bank, σημειώνοντας ότι υπερέβησαν και πάλι τις προσδοκίες το 2ο τρίμηνο του 2025 και ξεπέρασαν τις θετικές τάσεις που παρατηρήθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Deutsche Bank, στα σημαντικότερα σημεία των αποτελεσμάτων τριμήνου συμπεριλαμβάνονται η σταθερή δανειοδότηση, οι προμήθειες και η βελτίωση των προβλέψεων για το κόστος κινδύνου. Ως αποτέλεσμα, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι οι ελληνικές τράπεζες θα παραμείνουν οι πιο έντονες εξαιρέσεις στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των τάσεων και παρόλο που οι αγορές το έχουν αναγνωρίσει μέσω μιας σημαντικής αναθεώρησης των κεφαλαιοποιήσεων, αυτό ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει πλήρως την αξία που θα δημιουργηθεί στο μέλλον.

Σύμφωνα με τη Deutsche Bank, δεδομένου του συνδυασμού της πολύ ισχυρής αύξησης των δανείων και των σχετικά λογικών πολλαπλασιαστών σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες (μέσος όρος P/E για το 2026 περίπου 8-10 φορές και P/TBV περίπου 1,0x-1,3 φορές για RoTE 12-14% – χαμηλό λόγω του ισχυρού πλεονάζοντος κεφαλαίου), οι ελληνικές τράπεζες είναι από τις καλύτερα τοποθετημένες στην Ευρώπη για ένα μεγαλύτερο rerating.

Ωστόσο, αυτό, που οφείλεται κυρίως στην ασυναγώνιστη ανάπτυξη και το υψηλό δυναμικό απόδοσης κεφαλαίου, έχει εν μέρει φανεί ήδη στις τιμές των μετοχών.

Ως αποτέλεσμα, οι αναλυτές υποβαθμίζουν την Εθνική Τράπεζα σε «Hold» παρά την εντυπωσιακή επιχειρηματική της απόδοση (τιμή στόχο στα 13,40 ευρώ από 11,85 ευρώ).

Επίσης, η προτίμηση των αναλυτών παραμένει στη Eurobank (Σύσταση buy και τιμή στόχο στα 3,85 ευρώ από 3,60 ευρώ) δεδομένης της διαρθρωτικής της ισχύος και του δυναμικού που οι αναλυτές αναμένουν να ξεπεράσει τη μέση εκτίμηση.

Οι αναλυτές επίσης προτιμούν την Alpha Bank (Σύσταση buy και τιμή στόχο στα 3,85 ευρώ από 3,35 ευρώ) καθώς πιστεύουν ότι συνεχίζει να προσφέρει καλή αξία παρά την αναθεώρηση, ενώ αναγνωρίζουν τις βελτιώσεις της Τράπεζας Πειραιώς (Σύσταση buy με τιμή στόχο στα 7,70 ευρώ από 6,65 ευρώ).

Επιπλέον, η Τράπεζα Κύπρου (Σύσταση buy με τιμή στόχο στα 8,70 ευρώ από 7,35 ευρώ) συνεχίζει να παρουσιάζει εξαιρετικά αποτελέσματα και επιχειρηματική απόδοση, τονίζουν οι αναλυτές.

Σύμφωνα με την έκθεση της Deutsche Bank, μάλιστα, η διψήφια ανάπτυξη έχει γίνει «νέα κανονικότητα». Αν και τα καθαρά έσοδα από τόκους εξακολουθούν να υφίστανται κάποια πίεση από τη μείωση των επιτοκίων, οι αναλυτές αναμένουν ότι ο ρυθμός ομαλοποίησης θα επιταχυνθεί χάρη στη μείωση του αντίκτυπου από την ανατιμολόγηση των δανείων, τα χαμηλότερα κόστη χρηματοδότησης, τη συμβολή των χαρτοφυλακίων τίτλων και ιδίως την αύξηση του όγκου.

Η επέκταση των δανείων το 2ο τρίμηνο ήταν πολύ πάνω από 10% σε ετήσια βάση (περίπου 15% για την Alpha Bank και την Πειραιώς), με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα σύνθετο αποτέλεσμα στα καθαρά έσοδα από τόκους, με τη δανειοδοτική δραστηριότητα να διατηρείται σε επίπεδα κοντά στο υψηλό μονοψήφιο ποσοστό για τα επόμενα τρία χρόνια. Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να αρχίσουν να ανακάμπτουν σταδιακά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, με ετήσια αύξηση το 2026 και περαιτέρω επιτάχυνση έως το 2027, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Αυτό κάνει τις ελληνικές τράπεζες να ξεχωρίζουν μεταξύ των ομολόγων τους στην Ευρώπη και επιτρέπει στους αναλυτές να διατηρούν θετική στάση.