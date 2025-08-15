Πιερρακάκης για Credia Bank: Ορόσημο για τον τραπεζικό τομέα η εξαγορά της HSBC Malta

Ως ορόσημο για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα χαιρετίζει τη συμφωνία εξαγοράς της HSBC Μάλτας από την ελληνική Credia Bank ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει σε γραπτή δήλωσή του: «Χαιρετίζουμε θερμά τη συμφωνία για την εξαγορά της HSBC Μάλτας από την ελληνική Credia Bank. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα και για τα δύο ιδρύματα και ένα ορόσημο για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα, που αποδεικνύει τη δύναμη, την ανθεκτικότητα και τον εξωστρεφή προσανατολισμό του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος».

Οπως επισημαίνει ο κ.Πιερρακάκης, η συμφωνία «αποτελεί επίσης ένα απτό παράδειγμα των ευκαιριών που δημιουργεί η Τραπεζική Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης — διευκολύνοντας τις διασυνοριακές επενδύσεις, την υγιή συγκέντρωση δυνάμεων και την ανάδειξη ισχυρότερων και πιο ανταγωνιστικών τραπεζών. Πέρα από τη χρηματοοικονομική διάσταση, η συναλλαγή αυτή ενδυναμώνει τους δεσμούς Ελλάδας και Μάλτας, εμβαθύνοντας τις διμερείς μας σχέσεις και συμβάλλοντας σε στενότερη συνεργασία στη Νότια Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Είμαστε βέβαιοι ότι η εμπειρία της Credia Bank θα αποφέρει οφέλη για τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τις οικονομίες τόσο της Ελλάδας όσο και της Μάλτας, ενισχύοντας παράλληλα τα θεμέλια μιας πραγματικά ενοποιημένης ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς.»

Η δήλωση της Credia Bank

Υπενθυμίζεται ότι η Credia Bank ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι ότι βρίσκεται σε αποκλειστικές συζητήσεις για την εξαγορά πλειοψηφικού μεριδίου στην HSBC Malta.

Ανέφερε συγκεκριμένα:

«Η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «CrediaBank») επιβεβαιώνει ότι έχει εισέλθει σε αποκλειστικές συζητήσεις με την HSBC Holdings plc (“HSBC”) και έχει επιλεγεί ως προτιμητέος επενδυτής αναφορικά με τη δυνητική απόκτηση ποσοστού 70.03% κυριότητας HSBC στην HSBC Bank Malta p.l.c. («HSBC Malta»).

Κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης δεν έχει συναφθεί συμφωνία και δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι οι διενεργούμενες συζητήσεις θα καταλήξουν στην κατάρτιση οριστικής συμφωνίας συναλλαγής. Τυχόν δυνητική συναλλαγή θα τελεί υπό όρους, μεταξύ των οποίων και η λήψη εποπτικών εγκρίσεων από την Αρχή Οικονομικών Υπηρεσιών Μάλτας (MFSA), την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες μέχρι την ολοκλήρωσή της.»

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε από την πλευρά της και η HSBC Malta, η οποία ενημερώθηκε από την HSBC Holdings, που ελέγχει το 70,03% της πρώτης. Το υπόλοιπο ποσοστό διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Μάλτας.