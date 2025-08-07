Η Τράπεζα της Αγγλίας μείωσε τα επιτόκια στο 4% – Οριακή η απόφαση

Η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) μείωσε τα επιτόκια από 4,25% σε 4% την Πέμπτη, συνεχίζοντας τη «σταδιακή και προσεκτική» νομισματική χαλάρωση.

Η BoE αναμενόταν ευρέως να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, αλλά οι επενδυτές και οι οικονομολόγοι ανέμεναν με ενδιαφέρον πόσοι από τους αξιωματούχους της θα στήριζαν αυτή την απόφαση.

Τελικά, τα εννέα μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής ψήφισαν με οριακή πλειοψηφία 5-4 να μειώσουν το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης έναντι της πρότασης να διατηρηθεί αμετάβλητο. Μάλιστα, αναγκάστηκε να προχωρήσει σε δεύτερη ψηφοφορία. Ήταν η πρώτη φορά στα 28 χρόνια ιστορίας της επιτροπής που χρειάστηκαν δύο γύροι ψηφοφορίας για να επιτευχθεί ένα αποδεκτό αποτέλεσμα σχετικά με τα επιτόκια.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έπρεπε να αξιολογήσουν από τη μία τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό — ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε σε υψηλότερο από το αναμενόμενο 3,6% τον Ιούνιο από 3,4% τον Μάιο — και από την άλλη την εξασθένιση της αγοράς εργασίας και την υποτονική ανάπτυξη. Το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου συρρικνώθηκε κατά 0,1% σε μηνιαία βάση τον Μάιο.

«Ήταν μια πολύ ισορροπημένη απόφαση», δήλωσε ο διοικητής Andrew Bailey σε γραπτή δήλωση. «Τα επιτόκια εξακολουθούν να βρίσκονται σε πτωτική πορεία, αλλά τυχόν μελλοντικές μειώσεις των επιτοκίων θα πρέπει να γίνουν σταδιακά και προσεκτικά».

Ο διχασμός που επικρατεί στην Επιτροπή καταδεικνύει το βαθμό διαφωνίας που επικρατεί στην κεντρική τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των ενδείξεων επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με την ανησυχητική αναζωπύρωση του πληθωρισμού.

Εξάλλου, η Επιτροπή ανέφερε επίσης ότι οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό «έχουν αυξηθεί ελαφρώς από τον Μάιο» και επισήμανε ιδίως την αύξηση των τιμών των τροφίμων. Οι αξιωματούχοι αναμένουν πλέον ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει το 4% τον Σεπτέμβριο, από την προηγούμενη πρόβλεψη για ανώτατο όριο 3,7%, ενώ η Επιτροπή «παραμένει σε εγρήγορση» για τις δευτερογενείς επιπτώσεις.

Σημειωτέον ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έχει μέχρι στιγμής αποφύγει τις μειώσεις των επιτοκίων φέτος, προκειμένου να εκτιμήσει τις πιθανές πιέσεις στις τιμές, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Προέδρου Donald Trump