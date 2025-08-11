Τέλος στις προμήθειες για αναλήψεις από ΑΤΜ – Σε ισχύ από σήμερα η νέα ρύθμιση

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα νέα ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που καταργεί πλήρως τις τραπεζικές προμήθειες για αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ, ανεξαρτήτως δικτύου ή τράπεζας.

Η ρύθμιση ψηφίστηκε στις 25 Ιουλίου 2025 από τη Βουλή και συνοδεύτηκε από την ελάχιστη δυνατή μεταβατική περίοδο, με στόχο την άμεση εφαρμογή της και την ταχύτερη απόδοση οφέλους στους πολίτες.

Όλοι οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν πλέον από σήμερα να προχωρούν σε δωρεάν αναλήψεις από οποιοδήποτε ΑΤΜ στην Ελλάδα, χωρίς να επιβαρύνονται με τις συνήθεις χρεώσεις που επέβαλλαν οι τράπεζες για συναλλαγές εκτός του «δικού τους» δικτύου.

Η απόφαση αναμένεται να ελαφρύνει οικονομικά τα νοικοκυριά, ειδικά σε απομακρυσμένες ή τουριστικές περιοχές, όπου συχνά δεν υπάρχει πρόσβαση σε ΑΤΜ όλων των τραπεζών.

Αναλυτικά η ρύθμιση προβλέπει:

Μηδενισμό προμηθειών για αναλήψεις μετρητών μεταξύ όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.

που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ. Κατάργηση χρεώσεων από τρίτους παρόχους όταν υπάρχει άμεση ή έμμεση μετοχική σύνδεση με την τράπεζα του πελάτη.

με την τράπεζα του πελάτη. Μηδενικές χρεώσεις και από τρίτους παρόχους σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ .

. Πλαφόν 1,50 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σε όλη τη χώρα.

υπηρεσιών πληρωμών σε όλη τη χώρα. Δωρεάν ερώτηση υπολοίπου για όλους τους κατόχους καρτών, ανεξαρτήτως τράπεζας ή παρόχου ΑΤΜ.

για όλους τους κατόχους καρτών, ανεξαρτήτως τράπεζας ή παρόχου ΑΤΜ. Ενιαία χρέωση 0,50 ευρώ για αποστολή εμβασμάτων μέσω ψηφιακών καναλιών (web, mobile, internet banking) από τρίτους παρόχους, σε ισοτιμία με τις χρεώσεις των τραπεζών.

(web, mobile, internet banking) από τρίτους παρόχους, σε ισοτιμία με τις χρεώσεις των τραπεζών. Νομοθετική κατοχύρωση ότι καμία τράπεζα δεν μπορεί να χρεώνει τους πελάτες της για αναλήψεις μετρητών.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έχει δηλώσει σχετικά: «Παρεμβαίνουμε άμεσα, θεσπίζοντας όρια και κανόνες. Αποκαθιστούμε την ισορροπία ανάμεσα στην αγορά και στην κοινωνία με καθαρή πολιτική βούληση, με αποφασιστικότητα, με κοινωνική συνείδηση. Η Ελληνική Κυβέρνηση είναι παρούσα, με καθαρές αποφάσεις, με ουσιαστική προστασία για όλους».