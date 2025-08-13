Moody’s: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες στο α’ εξάμηνο

Ανθεκτικά χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα εξαμήνου των τεσσάρων συστημικών τραπεζών –Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς– έκθεση της Moody’s, που σημειώνει ότι είχαν οδηγούς την ισχυρή αύξηση των πιστώσεων και τα σταθερά επαναλαμβανόμενα κέρδη, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παρέμειναν υπό έλεγχο και η χρηματοδότηση με τη ρευστότητα διατηρήθηκαν σταθερές.

Οπως σημειώνει ο οίκος, τα προβληματικά δάνεια παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και πλησιάζουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο μέσος δείκτης μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων (NPE) μειώθηκε σε περίπου 2,9% τον Ιούνιο του 2025, από 3% τον Δεκέμβριο του 2024 και 4,2% το 2023, πλησιάζοντας τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών που είναι περίπου 2,2%. Η μικρή βελτίωση οφείλεται κυρίως σε αναδιαρθρώσεις δανείων, στις μικρές συναλλαγές NPES και στην αύξηση των δανειακών χορηγήσεων. Συνολικά οι ελληνικές τράπεζες κατάφεραν να διατηρήσουν τη βελτιωμένη ποιότητα του ενεργητικού τους περιορίζοντας τη δημιουργία νέων NPES.

Τα εποπτικά τους κεφάλαια παραμένουν ισχυρά, όπως αποδεικνύουν οι πρόσφατες δοκιμές αντοχής της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (EBA). Οι τέσσερις τράπεζες διατήρησαν τους δείκτες εποπτικού κεφαλαίου σαφώς πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις, υποστηριζόμενες από την ισχυρή κερδοφορία και τη συνεπή εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου. Ο μέσος δείκτης κοινών μετοχών Tier 1 (CET1) ήταν 16% τον Ιούνιο του 2025, έναντι 16,1% τον Δεκέμβριο του 2024, και υψηλότερος από το 15,7% το 2023 και το 13,8% το 2022. Παράλληλα, ο αναβαλλόμενος φόρος (DTC) συνεχίζει να μειώνεται σταδιακά ως ποσοστό επί των κεφαλαίων τους, ενώ τα πρόσφατα stress tests της EBA επιβεβαίωσαν την ανθεκτική απόδοση των τραπεζών σε δυσμενείς συνθήκες.

Ο διεθνής οίκος υπογραμμίζει τη συνέχιση της κερδοφορίας, παρά τη μείωση των περιθωρίων, με στήριξη από τις νέες χορηγήσεις δανείων, τον έλεγχο των εξόδων και των απομειώσεων. Το συνδυασμένο καθαρό έσοδο από τόκους (NII) των ελληνικών τραπεζών στο πρώτο εξάμηνο του 2025 μειώθηκε κατά 2,4% ετησίως, κυρίως λόγω πιέσεων στα επιτόκια. Ωστόσο, οι νέες δανειακές χορηγήσεις –που προκάλεσε η αυξανόμενη εταιρική ζήτηση– πρόσφεραν μερική στήριξη. Η κερδοφορία ενισχύθηκε περαιτέρω από χαμηλότερες χρεώσεις απομειώσεων και τα συνεχή μέτρα εξοικονόμησης κόστους. Για την περίοδο 2025-26 η Moody’s αναμένει ότι τα κέρδη θα παραμείνουν σταθερά, αν και με κάποια επιπλέον συμπίεση των περιθωρίων.