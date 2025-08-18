BofA: Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ - Ο τετραπλός στόχος της Euronext

Στα οφέλη της πιθανής εξαγοράς της ΕΧΑΕ (Ελληνικά Χρηματιστήρια) από την Euronext αναφέρεται η Bank of America, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της μετοχής του ευρωπαϊκού χρηματιστηριακού παρόχου, εκτιμώντας συνολικά ότι ενισχύει τη διαφοροποίηση και τις προοπτικές κερδοφορίας της εταιρείας, δημιουργώντας σημαντικά περιθώρια αύξησης των κερδών και περαιτέρω ανάπτυξης μέσω στρατηγικών συνεργειών.

Η επιτυχία αυτής της συμφωνίας θα εξαρτηθεί από την επιτυχή υλοποίηση των εξοικονομήσεων, την ενοποίηση των λειτουργιών και την αύξηση του όγκου των συναλλαγών, με την Euronext να παραμένει σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων της, αναφέρει η BofA.

Κερδοφορία και διαφοροποίηση

Ειδικότερα, σύμφωνα με την BofA, η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΧΑΕ) από την Euronext εντάσσεται στη στρατηγική της για την ενοποίηση των περιφερειακών χρηματιστηρίων σε όλη την Ευρώπη, την ενίσχυση της ολοκλήρωσης των κεφαλαιαγορών της ΕΕ, την ενδυνάμωση των προσφορών της Euronext στον τομέα των Κεντρικών Αποθετηρίων Αξιών (CSD) και των ενεργειακών αγορών, την αύξηση της γεωγραφικής διαφοροποίησης και την ενίσχυση της ορατότητας της ελληνικής αγοράς. Εκτιμάται ότι η ΕΧΑΕ θα προσθέσει περίπου 4% στα κέρδη και θα έχει θετική επίδραση περίπου 1% στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) το 2026.

Η διοίκηση της Euronext στοχεύει σε 12 εκατ. ευρώ αρχικές συνέργειες έως το 2028 (περίπου 40% του EBITDA της ΕΧΑΕ για το 2025). Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή αφήνει περιθώρια ανόδου, δεδομένου του ιστορικού της Euronext σε προηγούμενες εξαγορές, της δυναμικής που υπάρχει για εξοικονομήσεις μέσω ενός ενιαίου CSD και των αυξημένων όγκων συναλλαγών σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Η Euronext αναμένει απόδοση κεφαλαίου (ROCE) περίπου 9% το 2027, σύμφωνα με τα κριτήρια επένδυσης της Euronext, με στόχο ROCE > WACC (κόστος κεφαλαίου) την 3η έως 5η χρονιά.

Η εξαγορά ενισχύει τα κέρδη

Η Euronext έχει υποβάλει μια πρόταση εθελοντικής ανταλλαγής μετοχών για την εξαγορά του 100% των κοινών μετοχών της ΕΧΑΕ, με συνολική εκτίμηση αξίας 412,8 εκατ. ευρώ. Η ΕΧΑΕ λειτουργεί την ελληνική κεφαλαιαγορά, προσφέροντας υπηρεσίες συναλλαγών για μετοχές, παράγωγα, ομόλογα και ETF, παρέχοντας υπηρεσίες εκκαθάρισης και διακανονισμού, διατηρώντας το μητρώο τίτλων και προσφέροντας υπηρεσίες για αγορές ενέργειας και γενικότερα.

Η προσφορά της Euronext βασίζεται σε μια σταθερή αναλογία ανταλλαγής 20 μετοχών της ΕΧΑΕ για κάθε νέα μετοχή της Euronext (με τιμή μετοχής 142,7 ευρώ στις 30 Ιουλίου). Η προτεινόμενη προσφορά αποτιμά την ΕΧΑΕ στα 7,14 ευρώ ανά μετοχή, υποδεικνύοντας ένα 3% premium σε σχέση με την τρέχουσα τιμή της μετοχής της ΕΧΑΕ, αλλά και ένα 27% premium στην τριμηνιαία μέση τιμή βάσει του όγκου συναλλαγών (VWAP). Η προσφορά περιλαμβάνει την έκδοση νέων μετοχών ύψους 2,9 εκατ. μετοχών ή 2,8% του συνόλου των εκδομένων μετοχών της Euronext.

Συνεχής ανάπτυξη μέσω συνεργειών

Η Euronext αναμένει εξοικονομήσεις από τη μετάβαση της ΕΧΑΕ στην πλατφόρμα τεχνολογίας Optiq της, καθώς και από τη συγκέντρωση των λειτουργιών. Περιλαμβάνονται επίσης κάποιες συνέργειες από την αύξηση των συναλλαγών σε διάφορα προϊόντα. Η φάση υλοποίησης των συνεργιών εξαρτάται από το χρονοδιάγραμμα της μετανάστευσης.

Οι αρχικές συνέργειες αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% του EBITDA της ΕΧΑΕ το 2025. Σε αυτό το πλαίσιο, η BofA πιστεύει ότι υπάρχει περιθώριο ανόδου, καθώς η διοίκηση της Euronext έχει αποδείξει την ικανότητά της να ξεπερνά τους στόχους συνεργιών, όπως φάνηκε με την εξαγορά της Irish Stock Exchange και της Borsa Italiana, οι οποίες πέτυχαν συνέργειες άνω του 40% του βασικού κόστους/EBITDA σε σχέση με τους αρχικούς στόχους του 30%/23%, αντίστοιχα.

Αξιολόγηση της συναλλαγής

Η εκτίμηση της συναλλαγής για την ΕΧΑΕ ανέρχεται σε περίπου 11 φορές EV/EBITDA (βάσει των εκτιμήσεων για το 2025), σε σύγκριση με την Irish Stock Exchange και την Borsa Italiana, οι οποίες εκτιμώνται σε περίπου 14x και 16x, αντίστοιχα.

Η Euronext διαθέτει αποδεδειγμένο ιστορικό σε εξαγορές και επίτευξη στόχων συνέργειας, με τη βελτίωση των βασικών μετρήσεων (KPIs) μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς. Αυτά περιλαμβάνουν αύξηση των συναλλαγών με μετρητά (ADV), των όγκων και της βάσης μελών, ενώ υποδηλώνει ότι υπάρχει πρόσθετο δυναμικό ανόδου στις εκτιμήσεις της εταιρείας και στους βασικούς στόχους για την ΕΧΑΕ.

Στρατηγική του 2027

Η εξαγορά της ΕΧΑΕ ενισχύει τη στρατηγική της Euronext για το 2027 και προσφέρει πολλά οφέλη που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της εταιρείας στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά. Ορισμένα από τα κύρια οφέλη είναι τα εξής:

Στήριξη της ενοποίησης των Ευρωπαϊκών Αγορών Κεφαλαίου: Η εξαγορά υποστηρίζει τη στρατηγική της Euronext για την ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών κεφαλαίων, καθιστώντας την Euronext ως τον πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και ενισχύοντας την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών.

Αναβάθμιση στον τομέα CSD στην Ευρώπη: Η εξαγορά επιταχύνει την επιθυμία της Euronext να καταστεί ο CSD (Central Securities Depository) επιλογής στην Ευρώπη. Η ΕΧΑΕ απέφερε το 49% των καθαρών εσόδων της από τις υπηρεσίες CSD και εκκαθάρισης το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η BofA αναμένει την ενσωμάτωσή της στην τεχνολογική πλατφόρμα της Euronext, κάτι που δεν περιλαμβάνεται στις εκτιμήσεις για τις συνέργειες και προσφέρει περιθώρια ανόδου.

Δημιουργία στρατηγικών συνδέσεων με την αγορά Ενέργειας: Η ΕΧΑΕ κατέχει το 21% της ελληνικής αγοράς ενέργειας EnEx, και η εξαγορά αναμένεται να ενισχύσει τις συνδέσεις με την Nord Pool, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες στη διαχείριση και διαπραγμάτευση προϊόντων ενέργειας.

Γεωγραφική διαφοροποίηση και επέκταση: Η εξαγορά ενισχύει τη γεωγραφική διαφοροποίηση της Euronext, επιτρέποντας της να επεκταθεί στην ελληνική αγορά και να αξιοποιήσει τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα αναμένεται να παραμείνει μία από τις ισχυρότερες οικονομίες της ΕΕ στο μεσοπρόθεσμο μέλλον.

Επέκταση της ορατότητας στην παγκόσμια αγορά: Η συμμετοχή της ΕΧΑΕ στην μεγαλύτερη δεξαμενή ρευστότητας στην Ευρώπη προσφέρει μεγαλύτερη ορατότητα και πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτές, ενισχύοντας τη θέση της Euronext ως κόμβο για τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Διαφοροποίηση εσόδων: Η ΕΧΑΕ διαθέτει μεγάλη διαφοροποίηση στα έσοδά της, με υπηρεσίες όπως διακανονισμός, εκκαθάριση, διαπραγμάτευση μετοχών, παράγωγα και IT. Η εξαγορά συμπληρώνει στρατηγικά την EURONEXT και την καθιστά πιο ευέλικτη στην ανάπτυξη.

Διαδικασία εγκρίσεων

Η προσφορά της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών και αναμένεται να είναι ανοιχτή για αποδοχή από το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Η Euronext επεσήμανε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ υποστηρίζει ομόφωνα την προσφορά και έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας. Η προσφορά υπόκειται σε ελάχιστη αποδοχή του 67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΕΧΑΕ, και η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των ρυθμιστικών αρχών.