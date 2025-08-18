Bank of America: Οι τέσσερις παράγοντες που θα καθορίσουν το β΄ εξάμηνο του 2025

Το δεύτερο εξάμηνο του 2025 διαγράφεται κρίσιμο για τον ευρωπαϊκό κλάδο Βιομηχανικών Αγαθών, με τέσσερις βασικές θεματικές να καθοδηγούν τη συζήτηση των επενδυτών:

Η μεγαλύτερη σαφήνεια γύρω από τους δασμούς στις ΗΠΑ ανοίγει τον δρόμο για νέες επενδυτικές αποφάσεις – προτείνεται τοποθέτηση σε Atlas Copco και Daimler Truck. Οι εξελίξεις γύρω από το γερμανικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων αυξάνουν το ενδιαφέρον, με ουσιαστικό αντίκτυπο στις παραγγελίες από το 2026 – θετικές τοποθετήσεις σε Siemens Energy και KION. Οι πιέσεις στους βραχυπρόθεσμους κύκλους (short cycle) παραμένουν, αλλά διαφαίνεται προοπτική ανάκαμψης προς τα τέλη του 2025. Οι εμπορικές εντάσεις επηρεάζουν την κινεζική βιομηχανική παραγωγή, ωστόσο η αυτοματοποίηση δείχνει σημάδια σταθεροποίησης – θετική προοπτική για Siemens.

Δασμοί ΗΠΑ – Σαφήνεια που ενισχύει την εμπιστοσύνη

Η προθεσμία της 1ης Αυγούστου για νέους δασμούς πέρασε, με τις ΗΠΑ να έχουν καταλήξει σε εμπορικές συμφωνίες με τους περισσότερους μεγάλους εταίρους τους, εκτός από την Κίνα και την Ινδία. Η παράταση της εμπορικής ανακωχής με την Κίνα για ακόμη 90 ημέρες δείχνει διάθεση συμβιβασμού. Η μειωμένη αβεβαιότητα δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να προχωρήσουν σε μεγαλύτερες επενδυτικές αποφάσεις, μετά από περίοδο αναβολών. Ωφελημένοι αναμένεται να βγουν Atlas Copco και Daimler Truck, καθώς οι αμερικανοί πελάτες τους είχαν επισημάνει την ανάγκη σαφήνειας στο μέτωπο των δασμών.

Γερμανικό Πακέτο Στήριξης – Θετικά μηνύματα, ουσιαστικός αντίκτυπος το 2026

Το νέο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Γερμανίας αναμένεται να τονώσει τη ζήτηση από το 2026. Ωστόσο, ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του 2025 αναμένονται θετικές ειδήσεις που θα αυξήσουν το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών. Παράλληλα, η Γερμανία προχωρά σε επίσπευση έργων και εφαρμόζει επιταχυνόμενη φορολογική απόσβεση για τις επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό. Κύριοι ωφελημένοι: Siemens Energy και KION.

Βραχυπρόθεσμοι κύκλοι – Οι πιέσεις συνεχίζονται, αλλά διαφαίνεται ανάκαμψη

Στο β΄ τρίμηνο, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε βραχυπρόθεσμους κύκλους κατέγραψαν χαμηλότερους όγκους πωλήσεων, αν και η επίδραση αντισταθμίστηκε εν μέρει από αυξήσεις τιμών και μετακύλιση δασμολογικών επιβαρύνσεων. Παράλληλα, τα προγράμματα εξοικονόμησης κόστους περιόρισαν την επίδραση στα περιθώρια κέρδους. Για το β΄ εξάμηνο, εκτιμάται ότι οι πιέσεις θα συνεχιστούν, με πιθανή αντιστροφή τάσης προς το τέλος του έτους, καθώς οι δείκτες PMI βελτιώνονται (ο δείκτης μεταποίησης της Ευρώπης διαμορφώθηκε στο 49,8 τον Αύγουστο).

Κίνα – Αδύναμη παραγωγή, σταθεροποίηση στην αυτοματοποίηση

Η κινεζική αγορά συνεχίζει να εμφανίζει ανάμεικτη εικόνα. Η ζήτηση στην οικοδομή και τη γενικότερη βιομηχανική παραγωγή παραμένει αδύναμη, με τον μεταποιητικό PMI κάτω από το όριο των 50 μονάδων. Ωστόσο, διαφαίνεται σταθεροποίηση στην αυτοματοποίηση, παρά τις συνεχιζόμενες εμπορικές αναταράξεις που επηρεάζουν τη χώρα. Η Siemens αναμένεται να έχει περάσει το «κύμα» υποβαθμίσεων λόγω Κίνας και μπορεί να ωφεληθεί από την ανάκαμψη του ευρωπαϊκού PMI.