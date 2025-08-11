Bloomberg: Σε τιτλοποίηση απαιτήσεων 1,2 δισ. ευρώ προχωρά η Alpha Bank

Η Alpha Bank έχει ξεκινήσει τη διαδικασία τιτλοποίησης απαιτήσεων επιχειρηματικών δανείων (SRT), σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Το μέγεθος του χαρτοφυλακίου αναφοράς είναι περίπου 1,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστεθούν, καθώς η συναλλαγή είναι ιδιωτική. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η UniCredit SpA, η οποία πρόσφατα αύξησε το μερίδιό της στην τράπεζα με έδρα την Αθήνα σε περίπου 20%, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη συναλλαγή.

Η πιθανή συναλλαγή βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και οι όροι εξακολουθούν να υπόκεινται σε συζητήσεις με τους επενδυτές. Εκπρόσωποι της Alpha Bank και της UniCredit αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Οι λεγόμενες SRT (Significant Risk Transfer-Συνθετική Μεταφορά Κινδύνου) είναι ένας τρόπος για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ασφαλίζουν τα δάνεια έναντι αθέτησης πληρωμών, πωλώντας πιστωτικά ομόλογα σε επενδυτές. Οι συναλλαγές επιτρέπουν στους δανειστές να ενισχύσουν τους δείκτες φερεγγυότητας τους και να απελευθερώσουν κεφάλαια που διαφορετικά θα χρησιμοποιούσαν για να ικανοποιήσουν τις κανονιστικές απαιτήσεις, αυξάνοντας το περιθώριο ελιγμών τους για νέες χορηγήσεις δανείων ή εξαγορές.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία για την εξαγορά της AXIA Ventures, η οποία θα συγχωνευθεί με τις υπηρεσίες επενδύσεων και επενδυτικής τραπεζικής της τράπεζας. Επιπλέον, η Alpha ολοκλήρωσε πρόσφατα την εξαγορά του 100% της FlexFin Ltd, εταιρείας που εξειδικεύεται σε χρηματοδοτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η UniCredit και η Alpha Bank έχουν αναπτύξει σχέση συνεργασίας από το 2023, όταν η ιταλική τράπεζα απέκτησε ποσοστό περίπου 9% από την ελληνική κυβέρνηση, καθώς και την πλειοψηφία του μεριδίου της Alpha Bank στη ρουμανική της θυγατρική. Στα τέλη Μαΐου, η UniCredit διπλασίασε το ποσοστό συμμετοχής της, δηλώνοντας ότι θα αποκτήσει φυσικά τις πρόσθετες μετοχές μόλις λάβει κανονιστική έγκριση για συμμετοχή έως και 29,9%.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Bloomberg Intelligence, η παγκόσμια αγορά SRT αναμένεται να αυξάνεται κατά μέσο όρο 11% ετησίως τα επόμενα δύο χρόνια. Τράπεζες όπως οι KBC Group NV, UBS Group AG, Natixis SA, Caixabank SA, Aareal Bank AG, Erste Group Bank AG, Standard Chartered Plc και ING Groep NV βρίσκονται επίσης σε φάση διαπραγμάτευσης ή οριστικοποίησης παρόμοιων συμφωνιών, σύμφωνα με το Bloomberg.