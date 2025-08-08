Η Attica Bank επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για την HSBC Μάλτας

Η προσφορά της Attica Bank φέρεται να αντιμετωπίζεται θετικά από τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Μάλτας.

Το ενδιαφέρον της για την εξαγορά της HSBC Μάλτας επιβεβαιώνει η Attica Bank.

Με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Attica Bank υπογραμμίζει :

«Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων στον Τύπο για την εν εξελίξει διαδικασία πώλησης των μετοχών της HSBC Μάλτας, η Attica Bank επιβεβαιώνει ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στην ως άνω διαδικασία και απόκτησης των μετοχών. Η Τράπεζα θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση σε περίπτωση νέας ουσιώδους εξέλιξης».

Η Attica Bank κατέστη η πρώτη τράπεζα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που εισέρχεται στη διεκδίκηση της θυγατρικής του τραπεζικού κολοσσού.

Εκτιμάται, επίσης, ότι δεν θα υπάρξουν σοβαρά εμπόδια ούτε από την πλευρά της ίδιας της HSBC, καθώς η Attica Bank έχει ήδη αναλάβει εμμέσως το ελληνικό σκέλος της δραστηριότητάς της.

Υπενθυμίζεται ότι όταν η HSBC αποχώρησε από την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2023, το τοπικό της δίκτυο αποκτήθηκε από την Pancreta Bank, η οποία στη συνέχεια συγχωνεύθηκε με την Attica Bank ένα χρόνο αργότερα.

Εφόσον η προσφορά της για την HSBC Malta ευοδωθεί, θα πρόκειται για την πρώτη διεθνή εξαγορά της Attica Bank, αλλά και για την πρώτη φορά που η τράπεζα θα υπάγεται άμεσα στην εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).