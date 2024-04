Eurobank: Χρηματοδότηση με 315,34 εκατ. ευρώ του Φ/Β σταθμού της Lightsource bp σε Λάρισα και Φθιώτι

Σε υπογραφή σύμβασης χρηματοδότησης της Ενιπέας Μονοπρόσωπη Α.Ε., θυγατρική της εταιρείας Lightsource bp, προχώρησαν Eurobank και Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Η Eurobank διοργανώνει αποκλειστικά και είναι η μοναδική χρηματοδότρια τράπεζα της εταιρείας για την ολοκλήρωση της κατασκευής ενός από τους μεγαλύτερους Φωτοβολταϊκούς (Φ/Β) Σταθμούς στην Ευρώπη, ονομαστικής ισχύος 560 MWp και συνολικού προϋπολογισμού 395,15 εκατ. ευρώ.

Η Lightsource bp με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, δραστηριοποιείται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το 2010 και αποτελεί κορυφαία εταιρεία στην ανάπτυξη και διαχείριση έργων ηλιακής ενέργειας, έχοντας αναπτύξει έργα εγκατεστημένης ισχύος άνω των 8,4GW σε 19 χώρες.

Για την Lightsource bp το έργο είναι κομβικής σημασίας τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, όπου εισήλθε το 2020 και έχει ήδη αναπτύξει ένα χαρτοφυλάκιο έργων ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης άνω του 1GW. Για την Eurobank η χρηματοδότηση ενός τόσο σημαντικού έργου, υπογραμμίζει την έμπρακτη δέσμευση της Τράπεζας να στηρίξει την ενεργειακή μετάβαση και απολιγνιτοποίηση της χώρας.



Με την αποπεράτωση του έργου, που αναμένεται εντός του 2026, και τη σύνδεση με το Σύστημα, η παραγωγή του νέου Φ/Β Σταθμού αναμένεται να φθάνει την 0,90 TWh κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, ενέργεια που αντιστοιχεί στις ανάγκες ~225.000 νοικοκυριών και καλύπτει, σχεδόν, το 2,% της εγχώριας παραγωγής, ενώ με τη λειτουργία του σταθμού έχει εκτιμηθεί πως θα αποτρέπεται η εκπομπή 379 kt CO 2 ετησίως.



Για τη χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στα Eurobank Headquarters, παρουσία των κ.κ., της Consul General και Deputy Head of Mission της Βρετανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, Susan Geary, του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστη Καβαλάκη, του Group Co-CEO της Lightsource, Nick Boyle, της Νόμιμης Εκπροσώπου της Ενιπέας Α.Ε. και Διευθύντριας της Lightsource bp στην Ελλάδα, Ναταλίας Παρασκευοπούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurobank, Κωνσταντίνου Βασιλείου.



Στα 395,15 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός για την επένδυση



Το επενδυτικό έργο συνολικού προϋπολογισμού 395,15 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στον πυλώνα Πράσινη Μετάβαση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Η χρηματοδότηση του έργου περιλαμβάνει τη χορήγηση μακροπρόθεσμου δανείου, συνολικού ύψους 315,34 εκατ. ευρώ, με την αξιοποίηση δανειακών κεφαλαίων, ύψους 170 εκατ. ευρώ, από πόρους του ΤΑΑ, και χρηματοδότηση ύψους 145,34 εκατ. ευρώ από την Eurobank. Το υπολειπόμενο 20% του επενδυτικού έργου ύψους 79,82 εκατ. ευρώ, θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Το νέο Φ/Β έργο θα αναπτυχθεί στις περιφερειακές ενότητες (Π.Ε.) Λάρισας και Φθιώτιδας και θα απαρτίζεται από δύο διαφορετικές υποπεριοχές (νότιο cluster 400MWp και βόρειο cluster 160MWp) συνολικής έκτασης περίπου 6.926 στρεμμάτων, όπου θα εγκατασταθούν 968.630 Φ/Β πλαίσια.

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, επισήμανε: «Η δανειακή σύμβαση σηματοδοτεί την υλοποίηση μιας καίριας επένδυσης στην ελληνική περιφέρεια, η οποία προσελκύει και κεφάλαια από το εξωτερικό και επικεντρώνεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αντίκτυπο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το δανειακό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης – Ελλάδα 2.0 στηρίζει επενδύσεις μεγάλης αλλά και μικρότερης κλίμακας στην καθαρή ενέργεια και την πράσινη μετάβαση, οι οποίες είναι καθοριστικές για την ενεργειακή αυτονομία της χώρας, την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος».

Ο Co-CEO της Lightsource bp, Nick Boyle, ανέφερε: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ελληνική κυβέρνηση και την Eurobank για τη στήριξή τους σε αυτό το τεράστιο επίτευγμα της Lightsource bp. Έχουν περάσει περισσότερα από τρία χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε τις δραστηριότητές μας στην Ελλάδα, και οι προσπάθειες της τοπικής μας ομάδας έχουν ήδη φέρει απτά αποτελέσματα. Η συμφωνία δίνει τη δυνατότητα στο έργο μας, ισχύος 560MWp, να φέρει μια σημαντική επένδυση στην Ελλάδα, και μαζί της καθαρή και ασφαλή ενέργεια».

Η επικεφαλής της Lightsource bp στην Ελλάδα, Ναταλία Παρασκευοπούλου, τόνισε: «Είμαστε χαρούμενοι που ξεκινάμε την κατασκευή του εμβληματικού έργου της Lightsource bp στην Ελλάδα αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας δίνει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”. Στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης κλιματικής αλλαγής, το έργο μας συμβάλει ουσιαστικά σε ένα βιώσιμο μέλλον και στην παροχή φθηνότερης, καθαρότερης ενέργειας σε ολόκληρη τη χώρα ενώ παράλληλα υποστηρίζει ενεργά τις προσπάθειες της Ελλάδος για ενεργειακή μετάβαση και αυτονομία».

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Eurobank, Κωνσταντίνος Βασιλείου, σημείωσε: «Η κατασκευή του φωτοβολταϊκού έργου συνολικής ισχύος 560 MWp αποτελεί μία ακόμα στρατηγική επένδυση που θα προστεθεί στο χαρτοφυλάκιο της Lightsource bp, κορυφαίας εταιρείας στον τομέα της ηλιακής ενέργειας παγκοσμίως. Ως τράπεζα παραμένουμε προσηλωμένοι στη διαχρονική δέσμευσή μας στη χρηματοδότηση έργων πράσινης ανάπτυξης, καταδεικνύοντας παράλληλα τη σημαντική επίδραση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” στον οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό της χώρας».

Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στις ελληνικές επιχειρήσεις προκειμένου, μέσω και του δανειακού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης - Ελλάδα 2.0, να υλοποιήσουν υγιή επιχειρηματικά σχέδια και να εκσυγχρονίσουν τις λειτουργίες τους προάγοντας την απασχόληση και την καινοτομία, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη στρατηγική προτεραιότητα για την Eurobank.