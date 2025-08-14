Βιομηχανία: Μείωση 4,7% των τιμών εισαγωγών τον Ιούνιο

Μείωση 4,7% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουνίου 2024, έναντι αύξησης 4,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,7% έναντι αύξησης

2,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2024 – Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2023 – Ιουνίου 2024, παρουσίασε μείωση 3,6% έναντι μείωσης 6,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 4,7%, τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, οφείλεται:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 7,6% (Πίνακας 3.Ι).

β. Στη μηδενική μεταβολή του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης (Πίνακας 2.Ι).

Στη μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 4,7% συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής: