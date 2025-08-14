ΗΠΑ: Εκτίναξη του πληθωρισμού χονδρικής σε υψηλό τριετίας

Ο πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε τον Ιούλιο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, ωθούμενος από την αύξηση των περιθωρίων κέρδους, η οποία υποδηλώνει ότι οι εταιρείες δεν απορροφούν το υψηλότερο κόστος εισαγωγών που σχετίζεται με τους δασμούς.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 0,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, μετά από μια περίοδο σταθερότητας τον Ιούνιο, σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη. Ο δείκτης αυξήθηκε κατά 3,3% σε σχέση με πέρυσι από 2,4% τον Ιούνιο, την ώρα που η μέση πρόβλεψη των αναλυτών ήταν για μία ήπια αύξηση στο 2,5%.

Το κόστος των υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 1,1% — το υψηλότερο ποσοστό από τον Μάρτιο του 2022. Στον τομέα των υπηρεσιών, τα περιθώρια κέρδους των χονδρεμπόρων και των λιανοπωλητών αυξήθηκαν κατά 2%, με πρωτοπόρο τον χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού. Οι τιμές των αγαθών, εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκαν κατά 0,4%.

Η έκθεση δείχνει ότι οι εταιρείες προσαρμόζουν τις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών τους για να αντισταθμίσουν το κόστος που συνδέεται με τους υψηλότερους δασμούς στις ΗΠΑ, παρά την επιβράδυνση της ζήτησης κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Ο βαθμός στον οποίο οι εταιρείες θα μετακυλήσουν το βάρος των δασμών στους καταναλωτές θα είναι καθοριστικός για την πορεία των επιτοκίων. Ενώ οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ αναμένουν γενικά ότι οι εισαγωγικοί δασμοί θα ωθήσουν τον πληθωρισμό προς τα πάνω στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, διαφωνούν ως προς το αν θα πρόκειται για μια εφάπαξ προσαρμογή ή για μια πιο διαρκή τάση.

Με τα στοιχεία για τους τιμές καταναλωτή που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα να δείχνουν μια πιο ήπια μετακύλιση τον Ιούλιο και την αγορά εργασίας να επιβραδύνεται, οι αξιωματούχοι της Fed αναμένεται να μειώσουν το κόστος δανεισμού όταν συναντηθούν τον επόμενο μήνα. Αν και ο στόχος τους παραμένει η προσέγγιση του πληθωρισμού στο 2%, πρέπει να διασφαλίσουν ότι η αγορά εργασίας θα παραμείνει υγιής κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.