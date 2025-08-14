Οριακή ανάπτυξη 0,1% στην ευρωζώνη το β’ τρίμηνο

Με ρυθμό 0,1% αναπτύχθηκε η οικονομία της Ευρωζώνης το β΄τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat και επιβεβαιώνουν τις αρχικές εκτιμήσεις. Πρόκειται μεν για χαμηλότερη «ταχύτητα» από το 0,6% του α’ τριμήνου, αλλά εξακολουθεί να επιδεικνύει σημαντική ανθεκτικότητα απέναντι στην αναταραχή που επικράτησε την εν λόγω περίοδο στη διεθνή οικονομία και την αβεβαιότητα που προκάλεσε η εμπορική πολιτική του Donald Trump.

Σημειώνεται ότι στην Ε.Ε., το ΑΕΠ αναπτύχθηκε κατά 0,2% το β΄τρίμηνο από 0,5% το α’ τρίμηνο.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε κατά 1,4%, έναντι 1,5% στην ετήσια σύγκριση του α’ τριμήνου. Στην Ε.Ε. ο ρυθμός αυτός ανήλθε στο 1,5% το β΄τρίμηνο και στο 1,6% το α’ τριμήνου.

Σημειώνεται ότι συγκριτικά, το β΄τρίμηνο του 2025, η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,7% σε τριμηνιαία βάση ύστερα από συρρίκνωση 0,1% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2024, το ΑΕΠ αναπτύχθηκε κατά 2% στις ΗΠΑ. Αντίστοιχο ρυθμό 2% είχε εμφανίσει και στην ετήσια σύγκριση του α’ τριμήνου.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση της Eurostat, ο αριθμός των απασχολούμενων αυξήθηκε κατά 0,1% στην Ευρωζώνη το β΄ τρίμηνο του 2025 σε τριμηνιαία βάση από 0,2% το α’ τρίμηνο.

Σε γενικές γραμμές η Ευρωζώνη έχει εμφανίσει σημάδια ανθεκτικότητας εν μέσω της «τρικυμίας» που προκάλεσε ο Donald Trump, δίνοντας ελπίδες ότι οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται στις συνθήκες αβεβαιότητας, παρά την προσωρινή επιβάρυνση στην κατανάλωση και τις επενδύσεις. Ενδεχομένως μάλιστα περιορίζεται και η ανάγκη για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ. Ο πληθωρισμός φαίνεται να έχει τεθεί υπό έλεγχο, επιτρέποντας στην ΕΚΤ να αφήσει τα επιτόκια δανεισμού αμετάβλητα για πρώτη φορά εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο στη συνεδρίαση του περασμένου μήνα.

Σε κάθε περίπτωση, οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι εδώ και καιρό αναιμικοί. Ενώ τα στοιχεία έδειχναν σχετικά δυναμική ανάπτυξη 0,6% το α’ τρίμηνο, το ποσοστό αυτό αντανακλούσε τις αυξημένες συναλλαγές που γίνονταν στις διατλαντικές σχέσεις, προκειμένου οι επιχειρήσεις να προλάβουν τους δασμούς. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, ούτε η ανάπτυξη του α’ τριμήνου δεν έδειχνε κάποια αληθινή οικονομική ισχύ.