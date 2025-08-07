Attica Bank: Κατέθεσε επίσημη πρόταση για την εξαγορά της HSBC Malta - Θετικές οι κυβερνήσεις

Eπίσημη πρόταση για την εξαγορά της HSBC Malta κατέθεσε η Attica Bank (πλέον CrediaBank) και κατέστη η πρώτη τράπεζα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που εισέρχεται στη διεκδίκηση της θυγατρικής του τραπεζικού κολοσσού.

Η προσφορά της Attica Bank φέρεται να αντιμετωπίζεται θετικά από τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Μάλτας, όπως μεταδίδει το Times of Malta, γεγονός που της επιτρέπει να αποφύγει τις παγίδες που εμπόδισαν άλλους υποψήφιους αγοραστές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Εκτιμάται, επίσης, ότι δεν θα υπάρξουν σοβαρά εμπόδια ούτε από την πλευρά της ίδιας της HSBC, καθώς η Attica Bank έχει ήδη αναλάβει εμμέσως το ελληνικό σκέλος της δραστηριότητάς της. Υπενθυμίζεται ότι όταν η HSBC αποχώρησε από την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2023, το τοπικό της δίκτυο αποκτήθηκε από την Pancreta Bank, η οποία στη συνέχεια συγχωνεύθηκε με την Attica Bank ένα χρόνο αργότερα.

Εφόσον η προσφορά της για την HSBC Malta ευοδωθεί, θα πρόκειται για την πρώτη διεθνή εξαγορά της Attica Bank, αλλά και για την πρώτη φορά που η τράπεζα θα υπάγεται άμεσα στην εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Σύμφωνα με το Times of Malta, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, αρκετές ξένες τράπεζες έδειξαν ενδιαφέρον για την HSBC Malta, όμως αντιμετώπισαν δυσκολίες στην εξασφάλιση της συγκατάθεσης των αρχών. Ιδιαίτερα προβληματισμένη εμφανίζεται η μαλτέζικη κυβέρνηση απέναντι στην προοπτική εξαγοράς από την Ardshinbank της Αρμενίας, ενώ η OTP Bank της Ουγγαρίας, αρχικά φαβορί, τελικά αποσύρθηκε προτού καν καταθέσει επίσημη προσφορά, λόγω παρόμοιων αντιδράσεων.

Άλλες προσφορές, όπως αυτή της Lion Finance Group, μητρικής της Bank of Georgia, κρίθηκαν λιγότερο προβληματικές, ωστόσο αντιμετωπίστηκαν με επιφυλακτικότητα λόγω του γεγονότος ότι προέρχονταν από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωζώνης.

Η ελληνική κυβέρνηση φέρεται να έχει στηρίξει ενεργά την προσπάθεια της Attica Bank, επιτυγχάνοντας να κερδίσει την αποδοχή των τοπικών αρχών της Μάλτας.