Η Γερμανία υποστηρίζει τον Κ. Πιερρακάκη για πρόεδρο του Eurogroup

Η Γερμανία θα υποστηρίξει τον Eλληνα υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη ως πρόεδρο του Eurogroup, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Lars Klingbeil στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

«Έχω καταστήσει σαφές σε προσωπικές συζητήσεις τόσο με τον Βέλγο όσο και με τον Eλληνα ομόλογο μου ότι ως Γερμανός ΥΠΟΙΚ σε συμφωνία με τον Kαγκελάριο θα ψηφίσω υπέρ του Eλληνα υπουργού και ελπίζουμε ότι θα εκλεγεί νέος πρόεδρος του Eurogroup», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία ξεκινάει στις 5 μ.μ. ώρα Ελλάδας, αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση της κανονικής ατζέντας του Eurogroup, με τον Κύπριο υπουργό και προεδρεύοντα Μάκη Κεραυνό να ρωτάει τους δύο υποψηφίους αν επιβεβαιώνουν την υποψηφιότητά τους. Αν πουν «ναι», κάνουν από μια 5λεπτη τοποθέτηση και στη συνέχεια διεξάγεται μια πρώτη, ανεπίσημη ψηφοφορία, με μορφή «πρόθεσης ψήφου», στην οποία ο καθένας από τους 20 υπουργούς επιλέγει τον υποψήφιο που προτιμά. Το αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας δεν ανακοινώνεται, αλλά ο προεδρεύων θα καλέσει τους δύο υποψηφίους κατ’ ιδίαν και θα ανακοινώσει στον καθέναν πόσες ψήφους πήρε.

Στη συνέχεια ο κ. Κεραυνός θα ρωτήσει το Σώμα αν είναι σύμφωνο να ξεκινήσει η επίσημη ψηφοφορία και στο σημείο αυτό μπορεί να παρέμβει –και συνήθως το κάνει– ο υποψήφιος που δεν θεωρεί ότι έχει πιθανότητες εκλογής και να δηλώσει ότι αποσύρεται. Αν αυτό συμβεί, δεν διεξάγεται η επίσημη ψηφοφορία και ανακοινώνεται ότι η εκλογή του νέου προέδρου έγινε «ομόφωνα».

Αν πάλι αυτό δεν συμβεί, εφόσον κρίνει ο ένας υποψήφιος ότι η διαφορά είναι οριακή και μπορεί να ανατρέψει το αποτέλεσμα, τότε διεξάγεται η ψηφοφορία κανονικά. Και πάλι, όμως, δεν ανακοινώνεται δημοσίως ο αριθμός ψήφων που πήρε ο κάθε υποψήφιος, αλλά μόνο ο νικητής, περνώντας μια εικόνα ενότητας και ομοψυχίας.

Ο νέος πρόεδρος θα ανακοινωθεί επισήμως αύριο κατά τις 6 μ.μ. από τον αρμόδιο επίτροπο Οικονομικών Βάλντις Ντομπρόβσκις και τον κ. Κεραυνό, σε συνέντευξη Τύπου.