Rebalancing με τζίρο 12μηνου

Σχεδόν ένα χρόνο πριν είχε να καταγραφεί τζίρος ανάλογος του χθεσινού. Από την συνεδρίαση της 28ης Νοεμβρίου 2024, όταν είχαν πραγματοποιηθεί οι συναλλαγές για τη μεταβίβαση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής στην Masdar. Τότε, η αξία συναλλαγών είχε ανέβει στα 1,727 δισ. ευρώ.



Στην χθεσινή συνεδρίαση ο τζίρος έφτασε τα 874,1 εκατ. ευρώ, με τα 482 εκατ. να πραγματοποιούνται στη μετοχή της Metlen Energy & Metals.



Η έξοδος της μετοχής από τον δείκτη MSCI Greece Standard (και είσοδος της στον MSCI UK Small Cap Index) είχε ως αποτέλεσμα εκροές-εισροές ανάλογες των οποίων ουδέποτε έχουν σημειωθεί σε απλή τριμηνιαία αναδιάρθρωση δεικτών (FTSE/Russell/ MSCI) ένδειξη πως από τη μία πλευρά ενεργοποιήθηκαν εκροές- την ώρα που κεφάλαια εισέρρεαν στην άλλη.



Παράλληλα με τον MSCI Greece Standard η είσοδος των Viohalco, Cenergy Holdings στον δείκτη MSCI Greece Small Cap, διαδικασία που επίσης ενεργοποίησε σημαντικές εισροές.



Τελικός...λογαριασμός: Metlen Energy & Metals στα 42,28 (-1,21%) με συναλλαγές 11,42 εκατ. μτχ., Viohalco στα 10,40 (1,56%) με 1,39 εκατ. και Cenergy Holdings στα 15,40 (0,92%) με 2,48 εκατ.