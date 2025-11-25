Καλές οι επενδύσεις σε Data Centers αλλά με την λειψυδρία...;

Σε μια χώρα όπως η δική μας αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα

Τα data centers είναι γνωστό ότι "αντλούν" ασύλληπτα μεγάλες ποσότητες νερού.



Σε μια χώρα όπως η δική μας αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Κανονικά, πριν την έγκριση κάθε τέτοιου έργου θα πρέπει να είναι -και να γίνεται, στο ευρύτερο κοινό- γνωστό, το πώς θα εξασφαλίζονται αυτές οι γιγάντιες ποσότητες νερού που θα χρειάζονται, και από πού ακριβώς θα προέρχονται.

Κι εφόσον το έργο είναι βιώσιμο από αυτή την άποψη, χωρίς να στερεί πολύτιμους υδάτινους πόρους από την περιοχή και τη χώρα, μετά να συζητάμε..



Με αφορμή τις κινητοποιήσεις των κατοίκων στα Σπάτα, που αντιτίθενται στην δημιουργία τριών τέτοιων κέντρων στην περιοχή τους.